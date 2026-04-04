Πρώτα συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη και μετά με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, δείτε τι συνέβη, ΒΙΝΤΕΟ

Η Ιωάννα Τούνη που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία ενός εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn που την αφορά, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ιωάννα Τούνη: Συνελήφθη μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων για το revenge porn

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας στη φωτογραφία κατέθεσε εις βάρος της μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με αποτέλεσμα να εκκινήσει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η Ιωάννα Τούνη μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν, πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Η Ιωάννα Τούνη φεύγει από το ΑΤ Λευκού Πύργου:

