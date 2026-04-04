Πρώτα συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη και μετά με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, δείτε τι συνέβη, ΒΙΝΤΕΟ

Μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν, πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου

04 Απρ. 2026 17:12
Pelop News

Η Ιωάννα Τούνη που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία ενός εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn που την αφορά, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ιωάννα Τούνη: Συνελήφθη μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων για το revenge porn

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας στη φωτογραφία κατέθεσε εις βάρος της μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με αποτέλεσμα να εκκινήσει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η Ιωάννα Τούνη μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν, πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Η Ιωάννα Τούνη φεύγει από το ΑΤ Λευκού Πύργου:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
