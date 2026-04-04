Ιωάννα Τούνη: Συνελήφθη μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων για το revenge porn

Μια νέα νομική περιπέτεια άνοιξε για την Ιωάννα Τούνη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn που την αφορούσε. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η influencer δεν περιορίστηκε στο να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά εμφανίστηκε η ίδια στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και συνελήφθη, αφού είχε προηγηθεί μήνυση από έναν εκ των καταδικασθέντων.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, όταν η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε χώρο διασκέδασης και, όπως η ίδια ανέφερε δημόσια, είδε σε διπλανή παρέα τον άνδρα που είχε καταδικαστεί για την υπόθεση revenge porn. Σε ανάρτησή της περιέγραψε ότι ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν, όμως αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τελικά εκείνη από τον χώρο.

Πριν φύγει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τράβηξε βίντεο τον συγκεκριμένο άνδρα και στη συνέχεια ανάρτησε υλικό στα social media, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο και το όνομά του. Αυτή ακριβώς η ενέργεια ήταν που οδήγησε στη νέα νομική κίνηση σε βάρος της, καθώς ο άνδρας υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Ιωάννα Τούνη, μόλις ενημερώθηκε ότι αναζητείται, πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Απριλίου και εκεί συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε από τα νεότερα δημοσιεύματα, τα οποία διόρθωσαν την αρχική πληροφορία ότι απλώς αναζητείτο.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου για το revenge porn, με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, στον έναν επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών και στον άλλον τριών ετών, με διαφορετικούς όρους ως προς την εκτέλεση των ποινών.

Έτσι, η υπόθεση που είχε φτάσει σε μια πρώτη δικαστική κατάληξη επιστρέφει τώρα με νέο κύκλο έντασης, αυτή τη φορά γύρω από τη δημόσια έκθεση ενός εκ των καταδικασθέντων και τη μήνυση που ακολούθησε.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ

«Η αστυνομία είναι έξω από την πόρτα της και θέλει να τη συλλάβει. Για ποιον λόγο; Πρέπει να το ακούσει όλος ο κόσμος γιατί σταματάει η λογική. Χθες το βράδυ πήγε σε ένα μαγαζί. Πήγε να γιορτάσει με τους φίλους της το αποτέλεσμα της δικαστικής νίκης. Ήταν απέναντί της αυτός που καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση επειδή παραβίασε τα προσωπικά της δεδομένα σε βαθμό κακουργήματος και η κα Τούνη είπε ότι δεν μπορώ να συνυπάρξω με αυτόν τον άνθρωπο» περιέγραψε ο δικηγόρος.





