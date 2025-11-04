Δημητρίου και Πανταζής αποκάλυψαν τον πραγματικό λόγο που χώρισαν

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής, οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, που έπειτα από 15 χρόνια ξανασυναντιούνται επαγγελματικά, μίλησαν για τη σχέση τους, τις καλές και δύσκολες στιγμές, αλλά και για τον λόγο που τους οδήγησε στον χωρισμό, στην εκπομπή του «The 2Night Show», καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 3/11/2025.

Η Άντζελα Δημητρίου θυμήθηκε πώς η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή ερωτική ιστορία, που έληξε ξαφνικά, χωρίς όμως να χαθεί ο σεβασμός και η αγάπη. «Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη, είχαμε μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει χημεία μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, τονίζοντας ότι η σχέση τους βασίστηκε στο πάθος, αλλά και στην καλλιτεχνική τους σύνδεση.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η σχέση τους κράτησε έξι χρόνια και πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζε τίποτα. «Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο χωρισμός τους δεν οφειλόταν σε προσωπικές διαφορές, αλλά στις πιέσεις από τις οικογένειές τους. «Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειές μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν. Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας», είπε ο τραγουδιστής, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο κεφάλαιο της σχέσης τους.

Η Άντζελα Δημητρίου συμπλήρωσε πως, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει μέχρι και στον γάμο. «Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ», είπε, εξηγώντας πως ο ρόλος της μητέρας της επηρέασε σημαντικά τη ζωή και τις σχέσεις της. «Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε και κάνα μήνα. Όλες μου οι σχέσεις πείραζαν τη μάνα μου. Ήθελαν να με έχουν εκεί, στο σπίτι. Εγώ έπρεπε να ανοίξω τα φτερά μου, να πετάξω, αλλά δεν με άφηναν. Λάθη των γονέων. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μάνας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή».

