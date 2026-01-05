Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή, θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν

Νέες ειδήσεις για περαιτέρω ενίσχυση του Παναθηναϊκού είχε το live που έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, γίνονται προσπάθειες για μια μεγάλη μεταγραφή που προσπαθεί να ολοκληρώσει για την ομάδα του.

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Θέλοντας, μάλιστα, να τονίσει την αποφασιστικότητά του είπε ότι «θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα».

Η δήλωση αυτή έρχεται δύο ημέρες μετά την επίσκεψή του στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και την ομιλία που έκανε στους παίχτες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό λέγοντας «δεν κοιμήθηκα ούτε εγώ ούτε ο κόσμος, κάποια πράγματα δεν τα αποδέχομαι»

Πηγή: gazzetta.gr

