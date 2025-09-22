Δημήτρης Καλογερόπουλος: Στις 12/10 το ετήσιο μνημόσυνο

Την Κυριακή 12/10/2025 θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τον Δημάρχου Αιγιαλείας, Δημήτρη Καλογέροπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος καφές στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στην παραλία Αιγίου όπου σύμφωνα με πληρφορίες προγραμματίζεται μια μικρή τελετή μνήμης που θα περιλαμβάνει την προβολή ολιγόλεπτου βίντεο αφιερωμένου στη μνήμη του, το οποίο γυρίζεται αυτή την περίοδο από συνεργείο παραγωγής ταινιών, με τη συμμετοχή των συνεργατών του. Καθένας τους έχει βιντεοσκοπήσει μια λέξη-φράση αφιερωμένη στον πολιτικό και άνθρωπο Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αποτελεί ένα μοναδικό κεφάλαιο στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αιγιάλειας. Με τα λάθη και τα σωστά του, ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς και θα αποτελεί αναμφισβήτητα και στο μέλλον.

