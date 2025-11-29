Δημήτρης Παπανώτας: «Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος;»

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας και απάντησε για όλα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε τόσο στην Αριστερά και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα όσο και σε κάποιους που κολλούν στους ανθρώπους ταμπέλες. Ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο «Happy Day» συνάντησε το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025) τη φίλη του Ελένη Τσολάκη αλλά και τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλατό της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Μάλιστα, ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε σε σχόλια που ειπώθηκαν για εκείνον σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά. «Νιώθω ότι η Αριστερά με πούλησε. Τακτοποιημένος είμαι επαγγελματικά, συνεχίζω να την υποστηρίζω. Αλλά ντροπή είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Με μία τέτοια κυβέρνηση, η παράταξη αυτή θα έπρεπε να δώσει λύσεις με βάση αυτή που ήμασταν επί Ανδρέα. Μου έκανε εντύπωση που δεν μου έστειλε το βιβλίο ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχω στηρίξει στη δουλειά μου. Έχω φάει δύο απολύσεις επειδή τον έχω υποστηρίξει, με την τελευταία να είναι πρόσφατη», είπε αρχικά.

«Εγώ τον στήριξα τον Κασσελάκη, γιατί ο Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτια επικρατείας. Δεν βάζεις όποιον περνάει έξω από την Κουμουνδούρου στο ψηφοδέλτιο», συμπλήρωσε. «Φυσικά θα διαβάσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Λάθος που είστε όλοι εναντίον. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε τον πρωταγωνιστή. Δεν μας ενδιαφέρει πως έζησε εκείνα τα πολύ δύσκολα που πέρασε;», σημείωσε στη συνέχεια ο γνωστός δημοσιογράφος.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε και για τα δεδομένα της τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας ότι είναι απογοητευμένος από το τοπίο της.

«Είμαι απογοητευμένος από το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι κατάντια αυτό που βλέπω στο ραδιόφωνο. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο. Στην τηλεόραση, έκπληκτος λαμβάνω ένα μήνυμα από την Θεσσαλονίκη που μένουν οι συγγενείς και οι φίλοι, ότι βγαίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός και λέει για την woke ατζέντα που στρέφει τους ανθρώπους στην ομοφυλοφιλία… Κάπου το κόλλησε σε εμένα αυτός (σ.σ. ο δημοσιογράφος)…

Ποιοι είναι όλοι αυτοί που κολλάνε ταμπέλες; Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος; H Ελλάδα είναι η χώρα της ταμπέλας… O άνθρωπος που μιλούσε για εμένα, δεν ήξερε καν το όνομά μoυ! Το κίνητρο είναι το φθηνό εμπόριο για ακροαματικότητα και η ηλιθιότητα. Φυσικά θα κινηθώ νομικά και στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό και παντού. Είμαι ενοχλημένος», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Θα κερδίσω τον σεβασμό κάθε ηλίθιου πώς ακριβώς; Να τον κάνω παρέα; Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους δίπλα μας;», πρόσθεσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

