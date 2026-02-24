Δήμος Αιγιαλείας: Ενέργειες για ζητήμα ασφάλειας και δράσεων

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της Τρίτης 24/02/2026, τοποθετήθηκε για ζητήματα τοπικής ασφάλειας και δημοτικών δράσεων.

Για τα ζητήματα ασφάλειας, επισημάνθηκε η σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου με την Ελληνική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου με την ηγεσία των τοπικών αστυνομικών αρχών για τον καλύτερο συντονισμό και την ενίσχυση της πρόληψης. Σε συνέχεια της συνάντησης, την αμέσως επόμενη ημέρα ενισχύθηκε η αστυνόμευση της περιοχής με την προσθήκη δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και με περαιτέρω ενίσχυση της ΟΠΚΕ. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έως το τέλος του καλοκαιριού η επιπλέον στελέχωση με ακόμη οκτώ έως δέκα άτομα. Τέλος, προχωρά η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ επιπλέον στελέχη.

Ο κ. Ελευθεριώτης αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχημένη διοργάνωση του παιδικού καρναβαλιού και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των Σχολικών Αθλητικών Δράσεων 2026 με αγώνες μπάσκετ σε Αίγιο, Καμάρες και Ακράτα, με ευρεία συμμετοχή μαθητών. Τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον συγγραφέα Μίνω Ευσταθιάδη για τη σημαντική διάκρισή του με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το έργο του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» και ανακοίνωσε ότι την 1η Μαρτίου θα του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης του έργου του.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι η απονομή των χρηματικών βραβείων “Δημήτρης Καλογερόπουλος” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 11 το πρωί στα Παλαιά Σφαγεία, ενώ στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θα γνωστοποιηθεί η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Αθανάσιο Μαρτίνο.

Η Δημοτική Αρχή επιλέγει να τοποθετείται με τεκμηριωμένα στοιχεία και καλεί όλους τους φορείς σε έναν υπεύθυνο και ουσιαστικό διάλογο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

