Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026, η οποία ξεκινά επίσημα την 1η Μαΐου, βρίσκεται ο Δήμος Αιγιαλείας. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου, κ. Νίκου Καραΐσκου.

Κατά τη δίωρη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε εκτενής συζήτηση για τον σχεδιασμό δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στην εγρήγορση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δεδομένου ότι φέτος αναμένεται αρκετά δύσκολη η αντιπυρική περίοδος. Διαπιστώθηκε, εξάλλου, η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα από όλους και επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας κ. Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος μαζί με την αξιωματικό κα Ευγενία Κωνσταντινοπούλου, εκ μέρους του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου ο κ. Κωνσταντίνος Μαγκαφάς, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας κ. Μάριος-Μωυσής Σεραφειμίδης, ο Προϊστάμενος του Γ’Λιμενικού Τμήματος Αιγίου κ. Μιχάλης Κωστάκης, ο εκπρόσωπος του ΚΕΤΧ Πατρών κ. Δημήτριος Γεωργάκης, εκ μέρους του Δασαρχείου Αιγίου ο διευθυντής κ. Χρύσανθος Αλεξανδρόπουλος και ο Προϊστάμενος κ. Εμμανουήλ Μωραΐτης, εκ μέρους της Δημοτικής Αστυνομίας ο κ. Ευθύμιος Καμίτσας, ο Διευθυντής Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Θεόδωρος Τζόλας και ο Προϊστάμενος κ. Βασίλειος Κούτρας, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κα Χριστίνα Δαφνοπούλου και ο Προϊστάμενος Έργων κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Αιγίου ο κ. Βασίλειος Κολοκυθάς, εκ μέρους της Εθελοντικής Ομάδας «Αχαιός» ο κ. Γεώργιος Κερτεζίτης και εκ μέρους της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγιαλείας η κα Χαραλαμποπούλου Γεωργία.

