Δήμος Αιγιαλείας: “Μαζί για το Πράσινο της Αιγιάλειας”

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα “Μαζί για το Πράσινο της Αιγιάλειας” παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Νίκος Καραΐσκος. Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση 14 στρατηγικών χώρων πρασίνου μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η Αιγιάλεια «είναι ένας ζωντανός οργανισμός» και η ανάπτυξη του αστικού πρασίνου αποτελεί βασική επένδυση για το περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, αναλύθηκαν τα κεντρικά στοιχεία και τα οφέλη του προγράμματος:

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου «πράσινου διαδρόμου» που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

 Προωθείται σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα χωρίς δημοσιονομικό βάρος για τους δημότες.

 Ευρωπαϊκές μελέτες δείχνουν αύξηση έως 27% στη θετική φήμη εταιρειών που συμμετέχουν σε δράσεις υιοθεσίας πρασίνου.

 Η ενίσχυση του πρασίνου υποστηρίζει βασικούς ESG δείκτες.

 Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2024), η επαφή με φυσικούς χώρους μειώνει το αντιληπτό στρες κατά 15% και αυξάνει τη φυσική δραστηριότητα κατά 12% σε ακτίνα 300 μ.

 Το πρόγραμμα ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας μέσω της κομποστοποίησης φυτικού υλικού.

Πακέτα Υιοθεσίας

Παρουσιάστηκαν τρεις βαθμίδες συμμετοχής:

SEED Partner, για μικρούς χώρους έως 50 m².

SPROUT Partner, για περιοχές 50–200 m² με δυνατότητα αυτόματου ποτίσματος.

TREE Partner, για εκτάσεις άνω των 200 m² ή πλήρη ανακατασκευή πάρκων, συμπεριλαμβανομένης θεματικής διαμόρφωσης.

Τα πακέτα μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τον εκάστοτε υποστηρικτή.

Υποστήριξη προς τους Χορηγούς

Ο Δήμος προσφέρει ελευθερία επιλογής συνεργείου, προβολή με διακριτική πινακίδα εντός του χώρου, τακτική παρουσία στα ψηφιακά του κανάλια και πρόσβαση σε τριμηνιαία στοιχεία επίδοσης (φροντισμένη έκταση, βιοποικιλότητα κ.λπ.). Οι χορηγοί αποκτούν επίσης προνομιακή θέση σε δημοτικές «πράσινες» δράσεις, όπως η Ημέρα Περιβάλλοντος.

Οι πρώτοι χορηγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Ο Δήμος Αιγιαλείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους πρώτους υποστηρικτές του προγράμματος, οι οποίοι υιοθέτησαν επίσημα χώρους πρασίνου:

Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος ΑΒΕΕ

Όπως δήλωσε ο κ. Σώτος Κοσμάς εκπρόσωπος της Coca Cola 3E και διευθυντής του εργοστασίου ΑΥΡΑ, “Εννοείται ότι είμαστε πάντα δίπλα στον Δήμο και πάντα κοντά στα δρώμενα της πόλης. Έτσι και τώρα σε αυτήν τη πολύ σημαντική πρωτοβουλία, είμαστε μπροστάρηδες σε αυτό και μακάρι να το πετύχουμε με τον τρόπο θα το δουλεψουμε. Πιστεύω στη συνεργασία επιχειρήσεων με τον Δήμο, για να πηγαίνουν τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα μπροστά”.

Ι. Κ. Αναστασόπουλος & Υιός Α.Ε. – Κρίνος Α.Ε.

Από την πλευρά του, ο κ.Αναστασόπουλος ανέφερε ότι “Υποστηρίζουμε αυτήν τη δράση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ώστε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε την τοπική κοινωνία και τον τρόπο που σκέφτεται και να μην μένουμε στα παλιά γιατί δυστυχώς, δε σκεφτόμαστε σωστά. Όλοι μας. Εύχομαι με τις προσπάθειες αυτές, οι οποίες έχουν και μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα, να αλλάξουν τα πράγματα και να έρθουν και νέοι άνθρωποι πίσω στον τόπο μας γιατί χωρίς νέους ανθρώπους, ο τόπος αυτός είναι προς μαρασμό. Νέοι άνθρωποι και θέσεις εργασίας φτιάχνουν τις κοινωνίες. Κοινωνία χωρίς δουλειά και δουλειά χωρίς κοινωνία, δεν υπάρχει”.

ΚΟΜΗΣ Α.Ε. (Γαλακτοκομικά προϊόντα)

Ο κ.Σωτήρης Κόμης δήλωσε: “Και εμείς, συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία του Δήμου για μια πιο όμορφη Αιγιάλεια. Ο τίτλος του προγράμματος, τα λέει όλα: Μαζί για το πράσινο της Αιγιάλειας!”

Κατσιμπίρης Γιώργος- “Ανεμώνη”

“Το πράσινο είναι η ζωή μας. Με την αρωγή του Δήμου, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ακόμα καλύτερα το πράσινο, είναι μια πολύ αξιόλογη ενέργεια του Δήμου Αιγιαλείας και θα είμαστε δίπλα σε αυτό, ώστε να ομορφύνουμε την πόλη μας και δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στον μαρασμό που υπάρχει. Είμαστε δίπλα σας στον μέγιστο βαθμό”.

Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου

Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου το παρών έδωσε ο κ.Δημήτρης Κουσουρής ο οποίος δήλωσε “Και εμείς με τη σειρά μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο για την εξαιρετική αυτή ιδέα, ως Ιατρικός Σύλλογος θα συμμετέχουμε και εμείς ώστε να δημιουργήσουμε κάτι μέσα στην πόλη που θα μείνει. Θέλουμε να γίνει ακόμα πιο όμορφο το Αίγιο και θέλουμε να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι σε αυτό.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καραΐσκος ευχαρίστησε τους χορηγούς για τη συμμετοχή τους ενώ ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος κάλεσε ακόμη περισσότερους φορείς και επιχειρήσεις να γίνουν μέρος της κοινής προσπάθειας: «Το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η υποδομή της ζωής μας. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Αιγιάλεια πιο όμορφη, πιο υγιή και πιο βιώσιμη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



