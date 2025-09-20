Δήμος Αιγιαλείας: «Με υπευθυνότητα και διαφάνεια η διαχείριση παλαιών οικονομικών υποχρεώσεων»

Διευκρινίσεις για ζητήματα που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών έδωσε ο Δήμος Αιγιαλείας, τονίζοντας πως ενεργεί με υπευθυνότητα και στο πλαίσιο της νομιμότητας.

20 Σεπ. 2025 12:01
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας παρακολουθεί στενά τα ζητήματα παλαιών οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από προηγούμενα έτη και προχωρά σε ενδελεχή εξέταση τους σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και των συμφερόντων των δημοτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει: «Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους δημότες ότι βρίσκεται σε πλήρη γνώση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με παλαιές οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες προέρχονται από παρελθόντα έτη.

Γίνεται σαφές ότι η παρούσα δημοτική αρχή ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και στο πλαίσιο της νομιμότητας, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, ώστε να εξεταστεί το θέμα ενδελεχώς και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διευθέτησή του».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ζητήματα που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων διοικήσεων αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και χωρίς διάθεση δημιουργίας εντυπώσεων.

«Ο Δήμος θα ενημερώσει επίσημα για οποιαδήποτε εξέλιξη, τηρώντας πάντα την αρχή της διαφάνειας και της ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.
