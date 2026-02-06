Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Έκτακτη προειδοποίηση για επικίνδυνη εισροή υδάτων

Πλέον σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, αναμένεται τις επόμενες ώρες σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων σε ποτάμια και παραποτάμιες περιοχές της περιοχής.

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση

Η δημοτική αρχή απευθύνει σαφή έκκληση προς επαγγελματίες και πολίτες να τηρήσουν πιστά τα μέτρα πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι καλούνται να απομακρύνουν άμεσα ζωικό κεφάλαιο, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό από ζώνες υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση ή δραστηριότητα κοντά σε αναχώματα και κοίτες ποταμών, καθώς και να μην κάνουν χρήση ιρλανδικών διαβάσεων.

Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια όλων προϋποθέτει αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ παραμένει σε συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



