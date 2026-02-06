Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση

Πολλά και μεγάλα τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντατικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας, μετά τη νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε, με τα συνεργεία να προχωρούν στην κατασκευή παράπλευρου δρόμου ώστε να αποκατασταθεί, έστω προσωρινά, η κυκλοφορία.

Τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν τους τόνους χώματος και εργάζονται πυρετωδώς για την κατασκευή παράπλευρου δρόμου, ο οποίος αρχικά θα εξυπηρετήσει τα βαρέα οχήματα και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενδέχεται στη συνέχεια να δοθεί σε χρήση και για τους οδηγούς στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα.

Το ρήγμα μεγαλώνει, η πλαγιά κινείται και τόνοι από μπάζα και φερτά υλικά εξακολουθούν να πέφτουν στον δρόμο παρασύροντας τα ελαιόδεντρα από την κορυφή του βουνού.

Μετακινείται η πλαγιά

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο παραμένει διακοπείσα, καθώς η πλαγιά εξακολουθεί να παρουσιάζει μετακινήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Παρατηρούνται συνεχείς μικροκατολισθήσεις, ενώ το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να διευρύνεται.

Στο σημείο βρίσκονται γεωλόγοι και μηχανικοί που πραγματοποιούν μετρήσεις και αξιολογούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων.

