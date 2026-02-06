«Της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει», νέα μαρτυρία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας

Ο έλεγχος στο αεροδρόμιο και ο νεαρός που τη συνόδευε από απόσταση

«Της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει», νέα μαρτυρία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
06 Φεβ. 2026 19:30
Pelop News

Κάθε ημέρα που περνάει ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες φαίνεται να έρχονται στο φως της δημοσιότητας ξετυλίγοντας το κουβάρι στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, που το έσκασε από το σπίτι της στο Ρίο και όπως όλα δείχνουν βρίσκεται στη Γερμανία.

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία

Μετά την είδηση πως η 16χρονη πέταξε με τα στοιχεία της στη Γερμανία, την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε από την οικογένειά της στο Ρίο, νέες εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση με μαρτυρίες να δείχνουν πως μαζί της στο ταξίδι της προς τη Φρανκφούρτη, αλλά διακριτικά ήταν ένας νεαρός άνδρας.

Στο Live News μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 06.02.2026, συνεπιβάτης της Λόρας στην πτήση από Αθήνα για Φρανκφούρτη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η 16χρονη είχε μαζί της μία φωτοτυπία του διαβατηρίου της μητέρας της με υπογραφή.

Όπως περιέγραψε ο άνδρας, βρισκόταν μαζί με την εγγονή του στη σειρά για να κάνει check in στο αεροδρόμιο. Ο άνδρας πήγε 3,5 ώρες πιο νωρίς στο αεροδρόμιο για να κάνει το check in και μπροστά του είχε την 16χρονη Λόρα.«Ήταν πολύ ανήσυχη. Κοιτούσε δεξιά και αριστερά, περισσότερο όμως δεξιά. Εκεί εντοπίζω έναν νεαρό γύρω στα 4 μέτρα απόσταση που έχουν επαφή με τα μάτια αλλά και χειρονομίες».

Η κοπέλα που ήταν στον γκισέ, της είπε ότι δεν μπορεί να πετάξει επειδή είναι 16 χρόνων και χρειαζόταν συγκατάθεση. Τότε σύμφωνα με τη μαρτυρία η ανήλικη, ρώτησε τον νεαρό τι να κάνει κι εκείνος της απάντησε στα Γερμανικά «την έχεις στη δεξιά τσέπη στο μπουφάν σου».

Όπως αναφέρει, αν και αρχικά εντός του αεροπλάνου δεν κάθονταν μαζί, μετά ο νεαρός μετακινήθηκε και έκατσε δίπλα της.

Ο συνεπιβάτης, περιέγραψε τον άνδρα που συνόδευε τη Λόρα «Ήταν πολύ αθλητικός, ψηλός γύρω στο 1.85. Μαλλιά σκούρα, πρόσωπο λίγο αγριωπό».

Η μαρτυρία στο εστιατόριο στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας
Γυναίκα που μένει στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Φρανκφούρτη όπου είναι βέβαιο πως έφτασε η Λόρα στις 8 Ιανουαρίου, λέει στο «Live News» ότι λίγες μέρες μετά, έτυχε να δει από κοντά την 16χρονη αγνοούμενη, μαζί με μία γυναίκα που την συνόδευε.

«Έμοιαζαν και τα μαλλιά του και δεν ήταν με καπέλα και σκούρα ρούχα που λέτε. Ήταν το κεφάλι του ελεύθερο και σαν να έμοιαζε και με τη θεία, με αυτήν που ήταν μαζί. Μπορώ να πάω να πω και σε ποιο σημείο το είδα».

Τις μέρες που ακολούθησαν, είδε τις φωτογραφίες της 16χρονης και συνειδητοποίησε όπως λέει, πως η ανήλικη που είχε δει ήταν η Λόρα. «Το κορίτσι εγώ το είδα 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εστιατόριο κινέζικο. Κοιτούσαμε τον κόσμο, τελείως τυχαία πέρασε το κοριτσάκι αυτό και κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι μαζί με μία γυναίκα, που μοιάζανε κιόλας λίγο τα μαλλιά της, λίγο πιο ψηλή η γυναίκα, μιλάγανε κοιτιόντουσαν, σαν να ήταν θεία και ανιψιά, κάτι τέτοιο, και προχωρούσαν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:10 Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για ερωτικά ραντεβού!
21:00 Ινδία: Στους 23 οι νεκροί από την έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Τραγωδία «Βιολάντα»: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης
20:41 Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή λόγω ρήγματος και κατολισθήσεων από την έντονη βροχόπτωση
20:31 Κ. Ντάσιος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της ΕΠΣΑ είναι να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα Προσφυγικά»
20:21 «Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;», Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού
20:11 Ταρακουνήθηκε η Κρήτη, δύο σεισμοί σε λίγα λεπτά
19:50 Σύλληψη 70χρονου για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική
19:41 Λαθρεμπορία καπνού: Το κύκλωμα, το εργοστάσιο στον Αυλώνα και το επιχειρησιακό κέντρο στα Λιόσια με την κατάσχεση πάνω από 1 εκατ. ευρώ
19:30 «Της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει», νέα μαρτυρία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
19:21 Υπόθεση κατασκοπείας: Δίωξη για κακούργημα και διαθεσιμότητα στον σμήναρχο, έτσι τα ομολόγησε όλα
19:10 Ανακοινώθηκαν Μασούρας και Σχοινάς στην Παναχαϊκή
19:00 Σαμαράς VS Μητσοτάκης
18:55 «Τα παιδιά μου περάσανε δύσκολο στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τους τον φονιά», ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου ξεσπά μετά την καταδίκη του για φακελάκι
18:45 AI companions: Προσοχή, δεν είναι φίλοι σας – Ανησυχίες ειδικών για την ψυχική υγεία
18:40 Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
18:30 Πάτρα: Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σε αντιπαράθεση για το Πράσινο – «9.456 φυτεύσεις σε ένα χρόνο»
18:21 Καλαμάτα: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα
18:15 Ευγενία Σαμαρά: «Τα ΜΜΕ έχουν σεβαστεί πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν έχουν ξεπεράσει κάποιο όριο»
18:11 Στη Φλόριντα 17χρονος έβαλε φωτιά σε φίλο του με βενζίνη και στη συνέχεια γέλαγε, ενώ εκείν προσπαθούσε να σωθεί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ