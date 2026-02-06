Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία

Οι Αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, στο πλαίσιο ελέγχων για ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες είναι τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ένας εκ των αλλοδαπών στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης.

