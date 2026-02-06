Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο

Πλέον σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση της σήμερα (6/2/2026) έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στα Διαβατά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου.

Στη συνέχεια η 61χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

