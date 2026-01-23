Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα

Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το 2026 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη δημοτική Αρχή να τον χαρακτηρίζει ρεαλιστικό, κοινωνικά προσανατολισμένο και αναπτυξιακό, σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων για τους ΟΤΑ και τους πολίτες.

Ο Προϋπολογισμός, που εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Ανδρικόπουλος, αποτυπώνει τη στρατηγική της δημοτικής Αρχής για οικονομική εξυγίανση και παράλληλη ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου. Ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, έκανε λόγο για «πολιτική πράξη ευθύνης» και σχέδιο για το μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη ημέρα η διοίκηση έθεσε ως προτεραιότητα το νοικοκύρεμα των οικονομικών και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2019 έχουν καταβληθεί 470.500 ευρώ σε τοκοχρεολύσια, ενώ για το 2026 προβλέπονται 262.000 ευρώ για δικαστικές και παλαιές υποχρεώσεις. Παράλληλα, έχουν εγγραφεί 164.441,50 ευρώ για περιβαλλοντικό τέλος, ενώ καλύπτονται και οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του Δήμου, όπως φωτισμός, αντλιοστάσια και δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Προϋπολογισμός δίνει έμφαση σε έργα υποδομής και καθημερινότητας, όπως δημοτική και αγροτική οδοποιία, ύδρευση και αποχέτευση, αναπλάσεις οικισμών, επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κοινωνικές δομές και αναβάθμιση υπηρεσιών. Παράλληλα, επιχειρείται η αντιμετώπιση χρόνιων εκκρεμοτήτων, όπως η αποχέτευση σε οικισμούς, η αξιοποίηση του Φράγματος και οι παρεμβάσεις στους εθνικούς οδικούς άξονες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, με τη δημοτική Αρχή να τονίζει ότι προχωρά με ώριμο σχεδιασμό και μελέτες, στοχεύοντας στη μετατροπή των χρηματοδοτικών εργαλείων σε συγκεκριμένα έργα για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Στον τομέα της καθημερινότητας, προβλέπονται παρεμβάσεις σε ύδρευση, καθαριότητα και φωτισμό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω δομών όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέντρο Κοινότητας, τα ΚΔΑΠ, το ΣΔΕ, το Κοινωνικό Φαρμακείο και Παντοπωλείο και ο Παιδικός Σταθμός.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως η περαιτέρω αναβάθμιση της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας και η βελτίωση των δημοτικών υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει τη στόχευση για έναν λειτουργικό, κοινωνικά ευαίσθητο και αναπτυσσόμενο Δήμο.

