Δήμος Ήλιδας: Δωρεάν έλεγχος για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής – Τρία ύποπτα ευρήματα σε 50 πολίτες

Ο Δήμος Ήλιδας, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής που διεξάγει σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέσα από τη δομή του ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε μία ακόμα σημαντική δράση πρόληψης, με τη διενέργεια δωρεάν υπερηχογραφημάτων για την έγκαιρη διάγνωση του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» για την αντιμετώπιση νοσημάτων, για τα οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η έγκαιρη ανίχνευση κρίνεται αποτελεσματική και σωτήρια.

Στη συγκεκριμένη δράση, ο συνεργαζόμενος ιατρός, Δρ. Αριστομένης Χρόνης, εξέτασε συνολικά 50 πολίτες, ενώ από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τρεις εξ αυτών παρουσίασαν ύποπτα ευρήματα, που χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος: «Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι για εμάς μια τυπική υποχρέωση, αλλά κορυφαία προτεραιότητα. Η επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης και η συμμετοχή των συμπολιτών μας αποδεικνύουν την ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε το Δίκτυο Υγειών Πόλεων και τον φίλο γιατρό Αριστομένη Χρόνη για την πολύτιμη συμβολή τους.»

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος, συμπλήρωσε: «Μέσω του ΚΕΠ Υγείας χτίζουμε μια κουλτούρα πρόληψης στην τοπική μας κοινωνία. Η ανίχνευση τριών ύποπτων περιστατικών σε σύνολο 50 εξετασθέντων επιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των δράσεων. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζοντας τις δράσεις μας, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο που μας παρέχεται από τις διαδημοτικές συνεργασίες μας.»

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Δικτύου Υγειών Πόλεων και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε: «Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη θεραπεία, καθώς η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση αποδεδειγμένα σώζει ζωές.»

Οι δράσεις του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ήλιδας εστιάζουν στη διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και συγκεκριμένα για πέντε τύπου καρκίνου (παχέος εντέρου, τραχήλου της μήτρας, μαστού, προστάτη και μελανώματος) για καρδιαγγειακούς κινδύνους, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, κατάθλιψη, οστεοπόρωση, ΧΑΠ και άνοια.

Επίσης, οι δημότες καλούνται να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ στην ιστοσελίδα www.kepygeias.org, όπου μέσω του ειδικού λογισμικού μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα για τις προληπτικές εξετάσεις που αντιστοιχούν στην ηλικία και το φύλο τους, καθώς και για τις μελλοντικές δράσεις πρόληψης του Δήμου Ήλιδας.

