Δήμος Πατρέων: Απεργία για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ – «Πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους»

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Παρασκευή 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους, αντιδρώντας στις αιφνιδιαστικές αλλαγές που προωθούνται στη στελέχωση των δημοτικών παιδικών σταθμών, αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών δομών, όπως τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτελούν τα νέα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα των vouchers της ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026–2027. Παρότι ο βασικός κορμός παραμένει προσανατολισμένος σε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα –όπως το οικογενειακό εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση των γονέων και ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά– καταγράφονται προσαρμογές που επηρεάζουν την τελική μοριοδότηση.

Τα εισοδηματικά όρια διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα περυσινά επίπεδα, με 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, 38.000 για τρίτεκνους, 41.000 για τέσσερα παιδιά και 44.000 για πέντε παιδιά. Ωστόσο, εξετάζεται αύξησή τους, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, καθώς η ζήτηση για θέσεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Την ίδια στιγμή, ειδική πρόβλεψη συνεχίζει να υπάρχει για οικογένειες με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, οι οποίες εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παρά τις προβλέψεις αυτές, οι αλλαγές στη συνολική λειτουργία του συστήματος προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Το προσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 8 ή 11 μηνών, πλήρη εξάρτηση των δομών από τα vouchers και καθυστερήσεις στις προσλήψεις, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για ένα φαύλο κύκλο, όπου η μείωση προσωπικού οδηγεί σε μείωση χρηματοδότησης και αντίστροφα, απειλώντας τη βιωσιμότητα των δομών. Ηδη, η χρηματοδότηση μέσω vouchers καλύπτει μόλις το 45% της μισθοδοσίας, με το υπόλοιπο να επιβαρύνει τους Δήμους. Οι συνέπειες, όπως επισημαίνεται, θα είναι πολλαπλές: υπολειτουργία ή ακόμη και κλείσιμο δομών, αστάθεια για τα παιδιά, διακοπή της παιδαγωγικής συνέχειας και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται τα ψηφίσματα του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων και της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, που ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής διάταξης. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

Ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρος Τουλγαρίδης δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Η διαφοροποίησή μας όσον αφορά το κείμενο που κατέθεσε η προσκείμενη παράταξη στο ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολιτική και έχει να κάνει με το καθεστώς λειτουργίας και τις εργασιακές σχέσεις αυτών των κοινωνικών δομών, Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ αΜΕΑ.

Θεωρούμε ότι οι δομές και γενικότερα η προσχολική αγωγή θα πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να παρέχεται δωρεάν, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Με μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, πολλές από τις οποίες σήμερα δεν υπάρχουν.

Να λειτουργούν με μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κεντρικό σχεδιασμό και με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, ώστε να μην αποκλείεται κανένα παιδί από αυτές και να μην αναγκάζεται να πληρώνει κανένας γονέας. Γι΄αυτό είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία τους μέχρι τώρα, καθώς και την συνύπαρξη ιδιωτικών δομών, που έχουν κατακτήσει το χώρο και λυμαίνονται το μεγαλύτερο ποσό των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μεγαλύτερο από το 80%. (81% είναι οι ιδιωτικοί φορείς στο δήμο μας και 19% οι δημόσιοι).

Αυτή η εμπορευματοποιημένη, ιδιωτικοποιημένη λειτουργία αυτών των δομών ευθύνεται για το ότι συνεχώς αποκλείονται παιδιά και μένουν εκτός κοινωνικών δομών ή για το ότι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν περισσότερα λεφτά από την τσέπη τους, προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους σε αυτές τις ιδιωτικές δομές.

Εμείς αντιθέτως ζητάμε να λειτουργούν οι δομές αυτές χωρίς voucher και χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον διαφωνούμε με την πρόταση οι ήδη υπηρετούντες στις δομές να έχουν προτεραιότητα και αυξημένη μοριοδότηση στη διεκδίκηση των προτεινόμενων μόνιμων θέσεων και ζητάμε να μονιμοποιηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι υπηρετούντες συμβασιούχοι εργαζόμενοι, με έναν νόμο, χωρίς να απολυθεί κανείς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



