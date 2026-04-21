ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική απεργία και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων

Σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Παρασκευής 24 Απριλίου καλεί τους δημοτικούς υπαλλήλους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς την κυβέρνηση για τη μονιμοποίηση εργαζομένων που παραμένουν για χρόνια σε καθεστώς συμβάσεων.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα συνοδευτεί από συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τη συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην οδό Καρόλου 24, στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών, στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου στόχος είναι να υπάρξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Στο επίκεντρο οι συμβασιούχοι των κοινωνικών δομών

Κεντρικό αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι η μονιμοποίηση εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες συμβάσεις σε κρίσιμες υπηρεσίες των δήμων. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι πρόκειται για προσωπικό που καλύπτει σταθερές και διαρκείς ανάγκες, ιδιαίτερα σε κοινωνικές δομές που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας και άλλες δημοτικές δομές κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Το βασικό επιχείρημα των εργαζομένων είναι ότι δεν μπορεί υπηρεσίες τέτοιας σημασίας να στηρίζονται μόνιμα σε προσωπικό που παραμένει εργασιακά όμηρος.

Πίεση προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Με την πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών, η ΠΟΕ-ΟΤΑ επιχειρεί να μεταφέρει το αίτημα απευθείας στην πολιτική ηγεσία και να ζητήσει σαφή απάντηση για το εργασιακό μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση. Η επιλογή της απεργίας και της διαδήλωσης δείχνει ότι η Ομοσπονδία θέλει να δώσει πιο δυναμικό χαρακτήρα στη διεκδίκηση, θεωρώντας πως το ζήτημα δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

