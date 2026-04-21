Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: H εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή για τον Νίκο Ρωμανό

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και ακόμη δύο συγκατηγορουμένων του εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024. Την ίδια στιγμή, η ίδια πρότεινε την ενοχή δύο γυναικών κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι ως προς αυτές προέκυψαν επαρκή στοιχεία για συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται στην υπόθεση.

Η εισαγγελική πρόταση δίνει ιδιαίτερο βάρος στο αποδεικτικό υλικό που αφορά τον Νίκο Ρωμανό, για τον οποίο η βασική αναφορά της δικογραφίας σχετίζεται με τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος που είχε εντοπιστεί σε σακούλα απορριμμάτων μέσα στην οποία ήταν τυλιγμένο όπλο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισαγγελέας στο δικαστήριο, πάνω στη σακούλα είχαν βρεθεί όχι μόνο αποτυπώματα κατηγορουμένων αλλά και άλλα, αταυτοποίητα ίχνη, στοιχείο που -κατά την κρίση της- δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση και τη διαδρομή του συγκεκριμένου ευρήματος.

Οι αμφιβολίες για το αποτύπωμα

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας στάθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο, εκτιμώντας ότι η ύπαρξη πολλών αποτυπωμάτων στη σακούλα δείχνει πως δεν πρόκειται αναγκαστικά για αντικείμενο μιας και μόνης χρήσης. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να εξαχθεί με βεβαιότητα το συμπέρασμα πως το αποτύπωμα του Ρωμανού αρκεί, από μόνο του, για να θεμελιώσει πλήρη απόδειξη συμμετοχής του στην υπόθεση. Όπως φέρεται να ανέφερε, οι ενδείξεις που έχουν παρουσιαστεί δεν μετατράπηκαν μέσα στην ακροαματική διαδικασία σε αποδείξεις τέτοιες που να αίρουν κάθε αμφιβολία.

Η ίδια συνέδεσε τη θέση της και με τη συνολική συμπεριφορά των κατηγορουμένων μετά την έκρηξη, λέγοντας ότι από το συμβάν μέχρι και τη σύλληψή τους δεν προέκυψε, κατά την εκτίμησή της, κάποια μεταβολή στη ζωή ή στις συνήθειές τους που να δείχνει πανικό ή προσπάθεια απόκρυψης. Αυτή η αξιολόγηση εντάχθηκε στο σκεπτικό με βάση το οποίο πρότεινε την απαλλαγή τριών κατηγορουμένων λόγω σοβαρών αμφιβολιών.

Ενοχή για δύο κατηγορούμενες

Σε αντίθεση με όσα υποστήριξε για τον Νίκο Ρωμανό και τους άλλους δύο συγκατηγορουμένους, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή δύο γυναικών που δικάζονται στην ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, η εισήγησή της αφορά κατά περίπτωση αδικήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, καθώς και προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εισαγγελική λειτουργός διαχώρισε σαφώς τις ποινικές ευθύνες των κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι για ορισμένους το υλικό της δικογραφίας αφήνει σοβαρά κενά, ενώ για άλλους οδηγεί σε διαφορετικό αποδεικτικό συμπέρασμα. Η διάκριση αυτή είναι και το βασικό πολιτικό και δικαστικό βάρος της σημερινής πρότασης.

Το πλαίσιο της υπόθεσης

Η έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους είχε σημειωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2024, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξυμητήρης και να τραυματιστεί σοβαρά γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα. Η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτεταμένα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ ο Νίκος Ρωμανός είχε βρεθεί κατηγορούμενος λόγω του αποτυπώματος που είχε εντοπιστεί στη σακούλα που περιείχε όπλο.

Η σημερινή εισαγγελική πρόταση δεν αποτελεί τελική δικαστική απόφαση, αλλά έχει βαρύνουσα σημασία για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αποτυπώνει την αξιολόγηση της εισαγγελικής έδρας ως προς την επάρκεια των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Το τελευταίο λόγο θα τον έχει το δικαστήριο με την απόφασή του.

