Δήμος Πατρέων: Ερώτηση της Σιώρου για την οδό Κανακάρη

“Η  οδός Κανακάρη σε πολλά σημεία έχει υποστεί καθίζηση” αναφέρει η ερώτηση

16 Μαρ. 2026 18:08
Η δημοτική σύμβουλος Μάχη Σιώρου κατέθεσε ερώτηση λογοδοσίας για τα προβλήματα στην οδό Κανακάρη.

Η ερώτηση: «Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι η οδός Κανακάρη σε πολλά σημεία έχει υποστεί καθίζηση.

Αντί να προχωρήσει λοιπόν ο Δήμος σε ολική ανακατασκευή, το μόνο που κάνετε είναι να μπαλωνετε τις τρύπες με ψευτο- άσφαλτο, με αποτέλεσμα οι κρατήρες να ανοίγουν ξανά.

Πριν λίγες ημέρες κάνατε το ίδιο με μία από τις τρύπες, στο υψος της Γεροκωστοπούλου και την επόμενη ημέρα, άνοιξε ξανά.

Έτσι απο προχθές βρέθηκε η “λύση”, τοποθέτησατε κώνο, στη μέση του δρόμου.

Με όλη αυτή την κατάσταση όχι μόνο διαπιστώσαμε, ότι οι καταστηματάρχες είναι αναστατοι, αλλά ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς και να συμπληρώσουμε ότι από εκεί διέρχονται και  λεωφορεία.

Ρωτάμε κ. Δήμαρχε :

– πρόκειται να προχωρήσετε σε ολική ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Κανακάρη ή θα συνεχίσετε να μπαλώνετε  κάθε τρύπα, που ανοίγει και κάθε σημείο που παθαίνει καθίζηση ;

 

