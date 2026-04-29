Δήμος Πατρέων: Η 1η Μάη είναι απεργία – Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Εργατικού Κέντρου

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας τιμώντας του αγώνες της εργατικής τάξης, τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος της χώρας και του λαού μας συμμετέχει την Παρασκευή 1η Μάη, στις 10.30 το πρωί, στην απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η εξέγερση των εργατών του Σικάγο την 1η Μάη του 1886, ο ηρωικός ξεσηκωμός των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936, οι 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, είναι παραδείγματα για τους αγώνες του σήμερα. Απέδειξαν ότι ο λαός έχει τη δύναμη να παρεμβαίνει και να βάζει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, όταν οργανώνεται και βγαίνει στο προσκήνιο.

Τη φετινή Πρωτομαγιά να ακουστεί δυνατά η φωνή των εργαζομένων και του λαού ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, για να μην πληρώσει ο λαός ξανά τα «σπασμένα»! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις διαχρονικά, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο ορμητήριο πολέμου, μοιράζοντας δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία του πολέμου, την ώρα που ο λαός πληρώνει καθημερινά τις συνέπειες των δικών τους ανταγωνισμών με την ακρίβεια να καλπάζει.

Τιμάμε τις θυσίες των εργαζομένων και του λαού και συνεχίζουμε τους αγώνες για όσα δικαιούμαστε, για μια ζωή χωρίς φτώχεια, πολέμους, αδικία και εκμετάλλευση.

Η Δημοτική Αρχή διεκδικεί μαζί με το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία, την παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Ζήτω η 1η Μάη! Μόνη ελπίδα η πάλη των λαών!

