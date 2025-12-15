Δήμος Πατρέων: Στηρίζουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών για τη ζωή και την επιβίωσή τους

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ενέκρινε σήμερα κατά την διάρκεια της συνεδρίασής του, ψήφισμα στήριξης του αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, για τη ζωή και την επιβίωσή τους, που έφερε στο Σώμα η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Το ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στηρίζει τις κινητοποιήσεις και τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής και ολόκληρης της Ελλάδας και εκφράζει την αλληλεγγύη του.

Ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης, για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό μας.

Για δεκαετίες, με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, οι κυβερνήσεις προώθησαν το ξεκλήρισμα, τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, τον εξαναγκασμό χιλιάδων παραγωγών να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και τον τόπο τους. Πουλάνε τα προϊόντα τους για ένα κομμάτι ψωμί από τα χωράφια και φτάνουν υπερτιμημένα για τις λαϊκές οικογένειες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στηρίζουμε το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και για πλαφόν στο ρεύμα, για κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, για αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό κ.λπ.) με ευθύνη του κράτους. Για να προχωρήσει δωρεάν, με κρατική ευθύνη ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Για άμεση αποπληρωμή των χρωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας!».

