Δήμος Πατρέων: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Υπνωτηρίου (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την φιλοξενία αστέγων από σήμερα Τρίτη 13/1/2026 έως και Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που προβλέπεται να επικρατήσουν.

Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση έκτακτης λειτουργίας του Υπνωτηρίου, θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

Η υποδοχή των ενδιαφερομένων για τη φιλοξενία τους στην Δομή, θα γίνεται κατά το διάστημα 7 μ.μ. – 9 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες 8 π.μ – 3 μ.μ. και 8 – 9 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.

