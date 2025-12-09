Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή απόφαση για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας

Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
09 Δεκ. 2025 22:45
Pelop News

Ομόφωνα ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, η πρόταση του δημάρχου για χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, σε οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή απόφαση για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας.

Η έμπρακτη στήριξη των υφιστάμενων οικογενειών και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων, κρίθηκε επιβεβλημένη, με δεδομένο ότι οι γεννήσεις στο Δήμο μειώνονται ετησίως, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός μας να γερνάει σταδιακά και να συρρικνώνεται, ενώ τα σχολεία κλείνουν. Η ενίσχυση των 1.000€ θα προσφέρει μια άμεση οικονομική ανακούφιση, μειώνοντας το οικονομικό βάρος των πρώτων μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού και καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως η αγορά βρεφικού εξοπλισμού, τροφών και ειδών φροντίδας. Με νέα απόφαση του Δήμου και ανακοίνωση θα καθοριστούν με λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Ντάνης (φωτογραφία) «Το συγκεκριμένο βοήθημα ήταν μια από τις δεσμεύσεις μας που με χαρά είδαμε να αγκαλιάζεται και από την αντιπολίτευση. Δεν αρκεί μόνο να παρατηρούμε τη συρρίκνωση του πληθυσμού μας ως απλοί θεατές. Είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις νέες και υπάρχουσες οικογένειες με κάθε τρόπο. Επενδύουμε στην ελληνική οικογένεια, επενδύουμε στην ελληνική επαρχία, επενδύουμε στο μέλλον του τόπου μας»

Ο Δήμος Σουλίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Συστάθηκε το 2011 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων, Παραμυθιάς, Αχέροντα και της Κοινότητας Σουλίου. Έχει πληθυσμό 8.759 κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2021. Έδρα του Δήμου, είναι η κωμόπολη Παραμυθιά. Η Σαμονίδα έχει ορισθεί «ιστορική έδρα» του Δήμου Σουλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ