Δημόσιο χρέος: Το σχέδιο πρόωρης απεξάρτησης από τα δάνεια των μνημονίων και το όφελος δισεκατομμυρίων

Ένα βήμα πιο κοντά στην οριστική απεξάρτηση από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου επιχειρεί να βρεθεί η χώρα, μετά τη νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,287 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει την πλήρη εξόφληση των διμερών δανείων προς τις χώρες της ευρωζώνης έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα πρόωρη αποπληρωμή και τι σημαίνει

Μετά το «πράσινο φως» από τον European Stability Mechanism (ESM), αποπληρώθηκαν δάνεια του Greek Loan Facility (GLF) με κυμαινόμενο επιτόκιο και λήξεις από το 2033 έως το 2041. Πρόκειται για υποχρεώσεις που θεωρούνται από τις πιο «ακριβές» στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού χρέους.

Η συγκεκριμένη αποπληρωμή προστέθηκε σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων τα τελευταία χρόνια, με το συνολικό ποσό των πρόωρων εξοφλήσεων να έχει πλέον ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μόνο για τα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου.

Τα νούμερα των προηγούμενων ετών

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σταθερά από το 2022 και μετά:

τον Δεκέμβριο του 2022 αποπληρώθηκαν 2,645 δισ. ευρώ

τον Δεκέμβριο του 2023 καταβλήθηκαν 5,29 δισ. ευρώ

τον Δεκέμβριο του 2024 ακολούθησαν πληρωμές 7,935 δισ. ευρώ

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα έχει προχωρήσει και στην πλήρη πρόωρη εξόφληση των δανείων προς το International Monetary Fund (ΔΝΤ), ύψους 7,9 δισ. ευρώ, μηδενίζοντας τη σχετική οφειλή.

Συνολικά, οι πρόωρες αποπληρωμές φθάνουν πλέον τα 29 δισ. ευρώ, με το όφελος από τη μείωση των τόκων να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Μόνο από την τελευταία κίνηση της 15ης Δεκεμβρίου, η εξοικονόμηση τόκων εκτιμάται σε 1,6 δισ. ευρώ.

Επόμενος στόχος: EFSF και ESM

Μετά την ολοκλήρωση των διμερών δανείων (GLF), στο επίκεντρο περνούν οι υποχρεώσεις προς τον European Financial Stability Facility (EFSF), συνολικού ύψους 141,8 δισ. ευρώ, με λήξεις έως το 2070.

Παράλληλα, από το 2034 προστίθενται και οι οφειλές ύψους 61,9 δισ. ευρώ προς τον European Stability Mechanism, οι οποίες θα πρέπει να αποπληρωθούν έως το 2060. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) εξετάζονται ήδη σενάρια για την περαιτέρω ελάφρυνση του κόστους εξυπηρέτησης.

Το «μαξιλάρι» και τα πλεονάσματα

Καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα πρόωρων αποπληρωμών παίζει το ισχυρό ταμειακό απόθεμα, που υπολογίζεται σε περίπου 44,8 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα – τα οποία φέτος εκτιμώνται στο 3,8% του ΑΕΠ.

Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στη χώρα να καλύπτει απρόσκοπτα τις δαπάνες τόκων και, ταυτόχρονα, να προχωρά σε στοχευμένες προεξοφλήσεις, μειώνοντας σταδιακά το κόστος δανεισμού και την έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 2026

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2026 ανέρχονται σε 24,7 δισ. ευρώ. Από αυτά:

8,9 δισ. ευρώ αφορούν χρεολύσια

5,2 δισ. ευρώ τόκους (μαζί με πράξεις αντιστάθμισης επιτοκίων)

Την ίδια ώρα, αναμένονται έσοδα 4,2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και επιπλέον 618 εκατ. ευρώ από συμμετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει πίεση για εσπευσμένες εξόδους στις διεθνείς αγορές, με τις κινήσεις του ΟΔΔΗΧ να παραμένουν στοχευμένες και προσανατολισμένες στη διατήρηση της κανονικότητας και της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά.

