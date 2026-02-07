Δημοσκόπηση Αυτοδιοίκησης: Πού κατατάσσεται ο Δήμος Πατρέων και ο Κ. Πελετίδης – Η εικόνα των δημάρχων και τα μηνύματα των πολιτών

Η εξαμηνιαία πανελλαδική δημοσκόπηση για την Αυτοδιοίκηση αποτυπώνει την ικανοποίηση των πολιτών από τους δημάρχους. Τα στοιχεία δείχνουν διαφοροποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τον Δήμο Πατρέων να κινείται κοντά στον μέσο όρο και να προκαλεί ενδιαφέρον για την τοπική αποτίμηση.

Δημοσκόπηση Αυτοδιοίκησης: Πού κατατάσσεται ο Δήμος Πατρέων και ο Κ. Πελετίδης - Η εικόνα των δημάρχων και τα μηνύματα των πολιτών
07 Φεβ. 2026 19:12
Pelop News

Με την αξιολόγηση των δημάρχων ολοκληρώνεται η πανελλαδική δημοσκόπηση του aftodioikisi.gr για την εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 έως 19 Ιανουαρίου 2026 σε δείγμα 6.005 πολιτών από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για διαδικτυακή έρευνα με σταθμισμένα στοιχεία ως προς φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και πολιτική προτίμηση, ώστε να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά η γνώμη των πολιτών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι δήμαρχοι Αλίμου και Περιστερίου προηγούνται με ποσοστό 51% ικανοποίησης, ενώ στην πρώτη δεκάδα καταγράφονται δήμοι όπως η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, η Νεάπολη-Συκιές, τα Χανιά και η Βέροια. Ο μέσος όρος ικανοποίησης από τους δημάρχους διαμορφώνεται περίπου στο 29%, με 34 δημάρχους να κινούνται πάνω από αυτό το όριο και 19 κάτω από τη «βάση».

Η θέση του Δήμου Πατρέων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Δήμος Πατρέων και ο Κώστας Πελετίδης καταγράφει ποσοστό 35% ικανοποίησης από το έργο της δημοτικής αρχής, ποσοστό που τον τοποθετεί περίπου στη μέση της κατάταξης των μεγάλων δήμων της χώρας. Το στοιχείο αυτό δείχνει μια εικόνα σχετικής ισορροπίας: ούτε στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησης, αλλά ούτε και στις χαμηλότερες.

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα μέρος των πολιτών δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο, ενώ σημαντικό ποσοστό εκφράζει επιφυλάξεις ή δυσαρέσκεια, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη σύνθετη εικόνα που υπάρχει για τη λειτουργία της δημοτικής αρχής και τις προσδοκίες των δημοτών.

Τα γενικά συμπεράσματα για την Αυτοδιοίκηση

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει συνολικά μια συγκρατημένη ικανοποίηση των πολιτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανά δήμο και περιφέρεια. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αυξημένη απαίτηση για αποτελεσματικότητα, καθημερινές παρεμβάσεις και βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Για τον Δήμο Πατρέων, τα αποτελέσματα λειτουργούν ως δείκτης της τρέχουσας εικόνας της δημοτικής αρχής, αλλά και ως μέτρο των προσδοκιών που παραμένουν υψηλές σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
20:32 Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
20:31 Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
20:24 Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20:20 Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει
20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
20:08 Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:00 Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»
19:51 Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά
19:48 Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»
19:40 Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»
19:36 Πάτρα: «Ποτάμι» και πάλι η Ακτή Δυμαίων – «Έκλεισε» για τρίτη φορά μέσα στον Φεβρουάριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ