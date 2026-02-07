Δημοσκόπηση Αυτοδιοίκησης: Πού κατατάσσεται ο Δήμος Πατρέων και ο Κ. Πελετίδης – Η εικόνα των δημάρχων και τα μηνύματα των πολιτών

Με την αξιολόγηση των δημάρχων ολοκληρώνεται η πανελλαδική δημοσκόπηση του aftodioikisi.gr για την εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 έως 19 Ιανουαρίου 2026 σε δείγμα 6.005 πολιτών από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για διαδικτυακή έρευνα με σταθμισμένα στοιχεία ως προς φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και πολιτική προτίμηση, ώστε να αποτυπώνεται όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά η γνώμη των πολιτών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι δήμαρχοι Αλίμου και Περιστερίου προηγούνται με ποσοστό 51% ικανοποίησης, ενώ στην πρώτη δεκάδα καταγράφονται δήμοι όπως η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, η Νεάπολη-Συκιές, τα Χανιά και η Βέροια. Ο μέσος όρος ικανοποίησης από τους δημάρχους διαμορφώνεται περίπου στο 29%, με 34 δημάρχους να κινούνται πάνω από αυτό το όριο και 19 κάτω από τη «βάση».

Η θέση του Δήμου Πατρέων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Δήμος Πατρέων και ο Κώστας Πελετίδης καταγράφει ποσοστό 35% ικανοποίησης από το έργο της δημοτικής αρχής, ποσοστό που τον τοποθετεί περίπου στη μέση της κατάταξης των μεγάλων δήμων της χώρας. Το στοιχείο αυτό δείχνει μια εικόνα σχετικής ισορροπίας: ούτε στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησης, αλλά ούτε και στις χαμηλότερες.

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα μέρος των πολιτών δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο, ενώ σημαντικό ποσοστό εκφράζει επιφυλάξεις ή δυσαρέσκεια, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη σύνθετη εικόνα που υπάρχει για τη λειτουργία της δημοτικής αρχής και τις προσδοκίες των δημοτών.

Τα γενικά συμπεράσματα για την Αυτοδιοίκηση

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει συνολικά μια συγκρατημένη ικανοποίηση των πολιτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανά δήμο και περιφέρεια. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αυξημένη απαίτηση για αποτελεσματικότητα, καθημερινές παρεμβάσεις και βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Για τον Δήμο Πατρέων, τα αποτελέσματα λειτουργούν ως δείκτης της τρέχουσας εικόνας της δημοτικής αρχής, αλλά και ως μέτρο των προσδοκιών που παραμένουν υψηλές σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



