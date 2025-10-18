Δημοσκόπηση GPO: Κουρασμένοι, δύσπιστοι και πιεσμένοι οικονομικά οι πολίτες – Τι λένε για Μητσοτάκη, Τσίπρα και Σαμαρά

Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1 FM» αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό έντονης κόπωσης και οικονομικής ανασφάλειας. Οι πολίτες δηλώνουν επιφυλακτικοί απέναντι στα κόμματα, απαιτώντας χειροπιαστά αποτελέσματα για την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

18 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Έξι χρόνια μετά την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι για την πορεία της χώρας, αλλά σχεδόν ενωμένοι στην πεποίθηση ότι η οικονομική τους κατάσταση καθορίζει περισσότερο από ποτέ τη στάση τους απέναντι στα κόμματα.

Παρά τη διάχυτη δυσαρέσκεια, δεν φαίνεται δυναμική για νέα κόμματα. Αν ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυε δικό του πολιτικό φορέα, μόλις το 2,8% δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε, ενώ ένα υποθετικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 9,1% θετική πρόθεση και 66,3% αρνητική.

Οι πολίτες προτιμούν κυβερνήσεις συνεργασίας

Το 71,6% των ερωτηθέντων θα ήθελε κυβέρνηση συνεργασίας, έναντι 26,4% που επιθυμεί αυτοδυναμία της ΝΔ. Μάλιστα, ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, καταγράφεται αυξημένη αποδοχή ενός μετεκλογικού συνασπισμού.
Σχεδόν οι μισοί (49,8%) θεωρούν πιθανό να χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Η οικονομία κρίνει την κάλπη

Η GPO καταγράφει καθαρό κοινωνικό ρήγμα: το κυβερνών κόμμα διατηρεί εμπιστοσύνη στα υψηλά εισοδήματα (31,4%), αλλά χάνει στα χαμηλότερα.

Η μεσαία τάξη, πιεσμένη και δύσπιστη, εκπέμπει μήνυμα απογοήτευσης, καθώς το 61,8% των πολιτών δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο ψήφου είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ ακολουθούν η δημόσια Υγεία (45,5%) και η διαφθορά (42,6%).

Απαισιοδοξία και αίσθηση αδικίας

Το 57,1% θεωρεί ότι η κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε τα τελευταία έξι χρόνια, με μόλις 25,2% να βλέπει βελτίωση.
Η ανισότητα και η ακρίβεια κυριαρχούν στην καθημερινότητα, ενώ η διαφθορά θεωρείται ότι έχει αυξηθεί από το 67,4% των ερωτηθέντων.

Πάνω από το 70% δηλώνει ότι η ψήφος του δεν θα καθοριστεί από ιδεολογική ταυτότητα, αλλά από το ποιος μπορεί να εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα και αξιοπιστία στη διαχείριση της καθημερινότητας.
