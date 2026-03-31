Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» σε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πλειοψηφία των πολιτών, ποιο το προβάδισμα της ΝΔ, τα σενάρια για Καρυστιανού και Τσίπρα

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, με τους πολίτες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ακρίβεια, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star, που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα με 26,3%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,9%, ενώ έπονται το ΚΚΕ με 8,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των πολιτών για το είδος της επόμενης κυβέρνησης:

Το 51,7% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση , ακόμη και αν χρειαστεί προσφυγή σε επαναλαμβανόμενες κάλπες.

Το 44,9% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Παράλληλα, το 64,8% δηλώνει πως θα επιθυμούσε την εκλογή μιας διαφορετικής κυβέρνησης από τη σημερινή.

Τσίπρας – Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση κατέγραψε περιορισμένη δυναμική για πιθανά νέα κομματικά σχήματα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα ψήφου σε ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει το 17,4% (πολύ/αρκετά), ενώ παρόμοιο ποσοστό (17,8%) συγκεντρώνει ένα υποθετικό κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού.

Ακρίβεια, Τέμπη και Μέση Ανατολή

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο αγκάθι, καθώς το 84,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, το 56,6% αποτιμά αρνητικά τα μέτρα στήριξης για τις συνέπειες του πολέμου.

Στα κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα:

Το 64,7% εκφράζει δυσπιστία για τη δυνατότητα της πολιτείας να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη .

Το 77,9% εξακολουθεί να θεωρεί την υπόθεση των υποκλοπών ως σημαντικό ζήτημα.

Στα γεωπολιτικά, η ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αγγίζει το 92,1%, ενώ το 62,1% κρίνει θετικά την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μέσω της αποστολής στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο.

