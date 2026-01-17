Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Διψήφια πίεση στο ΠΑΣΟΚ και «ανακάτεμα» με Καρυστιανού

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με τη δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργεί νέες ισορροπίες και απώλειες σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και μικρότερα κόμματα.

Προβάδισμα 15,2 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,2%, διαφορά 12,3 μονάδων.
Ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση: 9,6%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9,1%
  • ΚΚΕ: 7,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Κάτω από το όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής (1,7%), η Νίκη (1,6%) και η Νέα Αριστερά (1,5%).

Εκτίμηση ψήφου (αναγωγή στα έγκυρα)

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ: 28,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,7%
  • Ελληνική Λύση: 11,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 11,1%
  • ΚΚΕ: 9,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Το «φαινόμενο» Καρυστιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την πιθανότητα δημιουργίας νέων κομμάτων. Το 22,8% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 73,4% απαντά «λίγο ή καθόλου».

Αντίστοιχα, μόλις 17,5% δηλώνει πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξης Τσίπρας, με το 81,7% να εμφανίζεται αρνητικό.

Σύμφωνα με την ανάλυση της GPO, η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού προκαλεί απώλειες κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ αποσπά ψηφοφόρους και από όσους θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

