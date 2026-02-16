Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στο iefimerida.gr, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να παραμένει σε διψήφια επίπεδα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 14%. Τρίτη εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2%, πολύ κοντά στην Ελληνική Λύση που καταγράφεται στο 9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 4,6%. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Φωνή Λογικής με 1,9%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά από 1,8% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά διευρύνεται ακόμη περισσότερο, με τη Νέα Δημοκρατία να φθάνει το 30,1% και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ το 13,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 11,1%, η Ελληνική Λύση στο 10,9% και το ΚΚΕ στο 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στο 5,6%. Μικρότερα ποσοστά εμφανίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ ένα 8,6% δηλώνει προτίμηση σε άλλο σχηματισμό.

Ως προς την επικαιρότητα, σχεδόν οι μισοί πολίτες (49,2%) αξιολογούν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ενώ το 43,9% εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη.

Παράλληλα, το 31,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος για να εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρώπη και διεθνώς.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που σχετίζονται με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καταγράφεται αρχικά θετική στάση της κοινής γνώμης. Η τροποποίηση του άρθρου 86 συγκεντρώνει 71,4% θετικές γνώμες, η δυνατότητα των ανώτατων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους 69,1%, η καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 64,6%, ενώ η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο αντιμετωπίζεται θετικά από το 62,4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα. Η πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται ως ισχυρή ή αρκετά ισχυρή στο 17,3%, ενώ αντίστοιχα για τη Μαρία Καρυστιανού το ποσοστό φθάνει το 19,2%, εμφανίζοντας ελαφρά υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση. Για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά η δυνητική στήριξη αποτυπώνεται στο 5,8%.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου αλλά ένδειξη των πιθανών εκλογικών ορίων στα οποία θα μπορούσαν να κινηθούν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, εφόσον προχωρήσουν σε επίσημη συγκρότηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



