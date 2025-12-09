Δημοσκόπηση Interview: Πού «κλειδώνει» η ΝΔ, ντέρμπι Τσίπρα – Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της Interview για την Political, που διενεργήθηκε το διάστημα 4–8/12/2025, καταγράφει ευρεία κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες.

09 Δεκ. 2025 9:27
Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political» δείχνει ότι ο πρωθυπουργός πετυχαίνει τον στόχο της σταθεροποίησης της Νέας Δημοκρατίας πάνω από το όριο του 30%, με το κόμμα να φτάνει στο 30,8% και να καταγράφει μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Παράλληλα, η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ ανοίγει στις 17 μονάδες, καθώς το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίζει νέες απώλειες.

Στο υποθετικό δίλημμα «Καρυστιανού ή Τσίπρας», η πρώτη εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα 9 μονάδων έναντι του πρώην πρωθυπουργού.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε το διάστημα 4–8 Δεκεμβρίου, καταγράφει ευρεία κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες: επτά στους δέκα θεωρούν δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες τους, ενώ οριακή πλειοψηφία δηλώνει ότι συμφωνεί και με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή πίεσης.

Πρόθεση ψήφου

Στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα προτιμούσατε, η ΝΔ παραμένει πρώτη, καταγράφοντας μάλιστα και μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.  Συγκεκριμένα, το 25,8% απαντά τη ΝΔ, το 11,6% το ΠΑΣΟΚ, το 6,5% την Ελληνική Λύση, το 6,2% την Πλεύση Ελευθερίας, το 5,9% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 3,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 3% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 3% τη ΜέΡΑ25, το 1,3% τη Νέα Αριστερά, το 1% τη Νίκη και «άλλο» 9,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα αγροτικά μπλόκα, μετά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυβερνητική απόφαση για την ένταξή του στην ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, όταν ερωτήθηκαν τι είναι για αυτούς η υπόθεση, το 51% απαντά ρουσφέτι από πολιτικούς σε κομματικά συγγενείς ψηφοφόρους, το 26% εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον οικονομικό όφελος, το 20% επιτήδειοι αγρότες που κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των επιδοτήσεων και «άλλο» απαντά το 3%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», «Κανέναν» απαντά το 33,4%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Τσίπρας ή Καρυστιανού

Παράλληλα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη».

Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.

