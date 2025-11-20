Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα

Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για άλλη μία φορά η ακρίβεια, όπως και η οικονομία γενικότερα

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα
20 Νοέ. 2025 21:11
Pelop News

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis σημαντική είναι η άνοδος της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – 1,7 μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Την ίδια στιγμή, ανεβαίνει κατά τρεις μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ ανεβαίνει κατά δύο μονάδες το ποσοστό που βλέπουν ότι η χώρα είναι σε σωστή πορεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αυθόρμητες απαντήσεις (χωρίς λίστα με ονόματα δηλαδή) για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει 26%, με άνοδο μίας μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ οι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 6%, πίσω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχουν επίσης μονοψήφια ποσοστά.

Η μέτρηση της Metron Analysis «δείχνει» μία οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη, τη Νέα Αριστερά, το κόμμα Κασσελάκη και τους Σπαρτιάτες να μένουν εκτός Βουλής. Εντύπωση προκαλεί η καθίζηση του ΚΚΕ στην εκτίμηση ψήφου, καθώς πέφτει από το 10% του Οκτωβρίου στο 7,5%, όπως και της Ελληνικής Λύσης, που καταγράφηκε στο 10% από 11,7% τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, σταθεροποιείται στο 9,8% η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτικός. Κέρδη καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,9% στο 6,1% στην εκτίμηση ψήφου. Η εταιρεία δίνει σημαντική άνοδο στην Φωνή Λογικής, που ανεβαίνει από το 3,6% στο 4,4%, όπως και το ΜεΡΑ25.

Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για άλλη μία φορά η ακρίβεια, όπως και η οικονομία γενικότερα, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά αποδοχής από εκείνα της πρόθεσης ψήφου μόνον για τα γεωπολιτικά θέματα, όπως και τα θέματα διεθνών σχέσεων, πράγμα που υποδηλώνει ότι η αλλαγή του κλίματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

«Κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά»

Στο 10% από 11% πέφτει το «πολύ πιθανό να ψηφίσω» για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανεβαίνει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν.
Παράλληλα, πέφτει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που λένε ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ ανεβαίνει από το 3% στο 5% το «πολύ πιθανό να το ψηφίσω».

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:11 Τέμπη: ‘Ελεγε ότι ήταν επιβάτης στο τρένο και απειλούσε να κάνει βουτιά στο κενό επειδή δεν του διέγραφαν τις οφειλές στην Εφορία
23:06 Απάντηση Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
22:55 Έρχεται επανάσταση στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Στο «παιχνίδι» η Paramount, που πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις μεταδόσεις στην Αγγλία
22:45 Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ
22:42 Πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
22:32 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:23 Τρομερό μήνυμα ζωής από Μπάνκι: Κάλεσε στην Εθνική Ιταλίας τον Πολονάρα!
22:12 Το Κίεβο απέρριψε ως «εντελώς παράλογο» το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία
22:01 Σοβαρό επεισόδιο στο Αγαθονήσι με προειδοποιητικές βολές! Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
21:51 Χοτοκουρίδης: Δίνει τον αγώνα της ζωής του με 5απλο μπαϊπάς!
21:41 PULSE: Στις 16 μονάδες η ΝΔ από τον ΠΑΣΟΚ-Η απάντηση για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
21:31 «Το θέμα έχει διεκπεραιωθεί. Δεν οδηγούσε ο Στεφανός Τσιτσιπάς», τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του
21:21 Καταδίκη 38 Αγρινιωτών για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για βοσκοτόπια στα Κύθηρα!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα
21:00 Η Δικαιοσύνη γίνεται πιο γρήγορη: Πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται σε έως 280 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αχαΐας
20:51 «Οι παπάδες έπαιρναν κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν κοκαΐνη», αποκαλύψεις στην υπόθεση με τους ρασοφόρους-youtuber
20:41 Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
20:29 Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,1% η ΝΔ και στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ