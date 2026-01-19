Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων

Η Opinion Poll σε δημοσκόπηση κατέγραψε κέρδος μισής μονάδας τόσο για τη ΝΔ όσο και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. To κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 80,7% ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία, πράγμα που αντικειμενικά ενισχύει την κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Opinion Poll που μέτρησε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές την παράσταση νίκης, την βρήκε στο 53,9% για τη ΝΔ με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μένει στο 4,6%.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις: καταγράφεται σταθερά στην δεύτερη θέση, αν και με νέα οριακή πτώση, από το 13,6% στο 13,4%, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει τέταρτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 6,1%, πίσω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου (8,8%) και τον Κυριάκο Βελόπουλο (6,5%), το κόμμα του οποίου καταγράφει σημαντική πτώση σε σχέση με την έρευνα του Δεκεμβρίου, από το 11,9% στο 10,1% στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, οριακά κέρδη εμφανίζει η Πλεύση που ανεβαίνει στο 10,4% από το 10,1%. Μικρές απώλειες, αλλά σε χαμηλά ποσοστά «γράφει» και ο ΣΥΡΙΖΑ, που πάει από το 4,5% στο 4,2%.

Απώλεια μισής μονάδας καταγράφει η Νίκη, που μένει στο 2,1% στην εκτίμηση ψήφου, μακριά από το όριο του 3%, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, που χάνει σχεδόν μία μονάδα και πάει από το 2,4% στο 1,5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το άθροισμα των αναποφάσιστων και της επιλογής «άλλο κόμμα» εμφανίζει άνοδο 2,7 μονάδων σε σχέση με τον Δεκέμβριο, επειδή αυξάνονται από το 5,6% στο 9% εκείνοι που επιλέγουν «άλλο κόμμα» – πράγμα που συνδέεται με τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα νέα κόμματα

Στο 7,2% από 9% τον Δεκέμβριο μετρήθηκε το «πολύ πιθανό να ψηφίσω» ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το «αρκετά πιθανό να ψηφίσω» ανέβηκε οριακά, από το 9,7% στο 9,9%. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 16,1% και 13,2% για ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού.

H Opinion Poll δημοσιεύει για πρώτη φορά δημοσκοπικά στοιχεία για την επιρροή ενός κόμματος υπό την κα Καρυστιανού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, τη μεγαλύτερη φθορά από μία τέτοια εξέλιξη την έχει η Ελληνική Λύση, καθώς το 27,1% των ψηφοφόρων της αναφέρει ως «πολύ πιθανό» να την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει για το 24% της Νίκης, το 23,7% του ΣΥΡΙΖΑ και το 18,5% της Πλεύσης. Αρκετά χαμηλότερη, αλλά υπαρκτή, είναι η επιρροή της στο ΠΑΣΟΚ (14%) και στη ΝΔ (12,1). Πάντως, αποκλιμακώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες – από το 20,6% στο 15% – το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη διαφθορά (που χρησιμοποιεί ως «σημαία» η Μαρία Καρυστιανού) ως το σοβαρότερο πρόβλημα για την χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



