Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Πλέον την αλλαγή του κλίματος στην ελληνική κοινωνία λόγω της σύρραξης στο Ιράν καταγράφει η μέτρηση της Οpinion Poll (ολοκληρώθηκε την 6η ημέρα του πολέμου) που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24: Η ανησυχία που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα για πιθανές παρενέργειες και στη χώρα μας είναι έκδηλη και φτάνει στο 85,4%, οδηγώντας τους ψηφοφόρους να ζητούν «σταθερότητα» σε ποσοστό 73,%, με το 55,1% να λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και μόλις το 34,1% για να εκφράσει διαμαρτυρία.

Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημοσκοπική εκτίναξη της ΝΔ: Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 31,4% (από 29%) επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Ενδιαφέρον έχει δε το εύρημα ότι το 56,6% βλέπει ως πολύ ή αρκετά πιθανή τρίτη θητεία για τον πρωθυπουργό, ενώ και η παράσταση νίκης είναι στο 61,1% για τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ στο… 3,3%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος με 5,8% (από 6,1% τον Ιανουάριο) με το κόμμα του να καταγράφει και πάλι οριακή πτώση, από το 13,4% στο 13,2%. Για άλλη μία φορά, δεύτερη αναδεικνύεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με πτώση πάνω από 2 μονάδες. Πτώση 0,8 της μονάδας καταγράφει και το κόμμα της – από το 10.4% στο 9.6%, πολύ κοντά στην Ελληνική Λύση που πέφτει από το 10.1% στο 9,2%.

Η συγκεκριμένη έρευνα βγάζει επτακομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να χάνει οριακά (2,9%) το εισιτήριο. Χαμηλές πτήσεις (1,9%) για την Νίκη, τους Σπαρτιάτες (1,5%), το κόμμα Κασσελάκη (1,7%) και τη Νέα Αριστερά (1%). Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής καταγράφουν κέρδη κατά 0,5 της μονάδας και 0,7 της μονάδας αντίστοιχα.

Τα νέα κόμματα

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πτωτικές τάσεις για τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού – το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω πέφτει από το 16,1% στο 9,2% – και του Αλέξη Τσίπρα, με το αντίστοιχο ποσοστό να μειώνεται από το 9% τον Δεκέμβριο, στο 7%.

