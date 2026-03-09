Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ

Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%

Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
09 Μαρ. 2026 19:42
Pelop News

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO άνοδο 1,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%.

Πέραν της ΝΔ, άνοδο σημειώνουν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ μειώνεται το ποσοστό εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ένα καινούργιο κόμμα. Η απάντηση «πολύ πιθανόν να ψηφίσω» έπεσε από το 18% τον Ιανουάριο, στο 10% σήμερα.
