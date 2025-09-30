Δημοσκόπηση «Π»: Τι δείχνουν τα σενάρια για Τσίπρα και Καρυστιανού – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη

Μια αποκαλυπτική δημοσκόπηση για τις πολιτικές τάσεις στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», την οποία ανέλυσε στον Peloponnisos FM 103,9 ο εκδότης της και πρόεδρος της Data Consultants, Θεόδωρος Λουλούδης, μαζί με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο και τον Κώστα Λαμπρόπουλο.

Διαβάστε επίσης: Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα

Η τρέχουσα εικόνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 17–26 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 809 ατόμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα με τα κόμματα του 2023:

Η Νέα Δημοκρατία θα συγκέντρωνε περίπου 30% , δηλαδή 6,5% λιγότερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ θα κατέγραφε μικρή άνοδο, στο +1,86% .

Η Ελληνική Λύση θα ενισχυόταν κατά 6,5%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σημείωνε πτώση περίπου 16% .

Η Πλεύση Ελευθερίας θα είχε επίσης άνοδο γύρω στο 6,5%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων, σχεδόν 30%, στοιχείο που – όπως τόνισε ο κ. Λουλούδης – είναι φυσιολογικό δεδομένου ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Σενάριο κόμματος Τσίπρα

Για πρώτη φορά μετρήθηκε η πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα τέτοιο κόμμα θα συγκέντρωνε 13,5% στη Δυτική Ελλάδα, πίσω από τη ΝΔ (20,5%) και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ (10,5%).

Η δυναμική του θα προερχόταν κυρίως από την κεντροαριστερά, «αδειάζοντας» τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα έχανε έως και το 90% της δύναμής του. Σημαντικές απώλειες θα κατέγραφαν επίσης το ΜέΡΑ25 και η Πλεύση Ελευθερίας. Σύμφωνα με την ανάλυση, η δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα διαμόρφωνε έναν δεύτερο πόλο στην κεντροαριστερά, χωρίς όμως να απειλεί δομικά το ΠΑΣΟΚ.

Σενάριο κόμματος Καρυστιανού

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο σενάριο ίδρυσης κόμματος από την Κατερίνα Καρυστιανού. Η μέτρηση καταγράφει ποσοστό 19,8%, πολύ κοντά στη ΝΔ (20,8%) και σαφώς πάνω από το ΠΑΣΟΚ (9,7%).

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Λουλούδη, δεν είναι μόνο το υψηλό ποσοστό, αλλά η σύνθεση της εκλογικής βάσης:

Η κ. Καρυστιανού αντλεί υποστήριξη από σχεδόν όλα τα κόμματα, χωρίς να αφαιρεί σχεδόν τίποτα από τη ΝΔ.

Έχει ισχυρή απήχηση στους νέους και σε πολίτες που μέχρι σήμερα δεν προσέρχονταν στις κάλπες.

Εκφράζει μια κοινωνική δυναμική που συνδέεται με αιτήματα δικαιοσύνης, όπως στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και με την ανάγκη αναδιοργάνωσης του κράτους.

Οι μεγάλοι χαμένοι σε αυτό το σενάριο είναι ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ, τα οποία χάνουν σημαντικό μέρος της εκλογικής τους βάσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ιδρύσει κόμμα είτε ο Τσίπρας είτε η Καρυστιανού, εμφανίζεται χωρίς προοπτική.

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο κ. Λουλούδης σημείωσε πως «συμμετέχω σε δημοσκοπήσεις από το 1987 και με δική μου εταιρεία από το 1993. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο». Όπως είπε, η βάση στήριξης της κ. Καρυστιανού δεν χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια που είχαν οι προηγούμενοι σχηματισμοί, αλλά από ευρύ φάσμα ηλικιών, κοινωνικών ομάδων και ιδεολογικών τάσεων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Καρυστιανού θα κινηθεί μεθοδικά, ιδρύοντας κόμμα «την τελευταία στιγμή», ώστε να αποφύγει τη φθορά από δύσκολες τοποθετήσεις σε εθνικά ή άλλα ζητήματα.

Το στοίχημα των αναποφάσιστων

Με σχεδόν το ένα τρίτο των πολιτών να παραμένουν αναποφάσιστοι, τα κόμματα καλούνται το επόμενο διάστημα να παρουσιάσουν προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα πείσουν το εκλογικό σώμα. Το «πραγματικά νέο» – όπως τόνισε ο κ. Λουλούδης – είναι η δυναμική που καταγράφεται γύρω από την Καρυστιανού, η οποία μπορεί να αναδιαμορφώσει σε βάθος το πολιτικό σκηνικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



