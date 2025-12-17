Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ αποτυπώνει τις επιπτώσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στη στάση της κοινής γνώμης.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, αλλά καταγράφει απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στασιμότητα, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει άνοδο δύο μονάδων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και πλησιάζοντας το δεύτερο κόμμα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει σύμφωνη με τα αιτήματα των αγροτών, αν και τα ποσοστά στήριξης μειώνονται όταν τίθεται θέμα μπλόκων σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια.

Κύριο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών αναδεικνύεται η προοπτική και η ελπίδα για βελτίωση της καθημερινότητας, με το 50% να το επιλέγει. Ακολουθεί η σιγουριά με 22%, ενώ η τιμωρητική ψήφος περιορίζεται στο 11%, σηματοδοτώντας μετάβαση από την εποχή των μνημονίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοχή πιθανών νέων κομμάτων. Το ενδεχόμενο σχήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει θετική ή ενδιαφέρουσα άποψη από 21%, με επιπλέον 12% ουδέτερη στάση, αν και εμφανίζει μικρή κάμψη λόγω παρατεταμένης αναμονής.

Το φημολογούμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει θετικές απόψεις σε ποσοστό 14%, με πιθανούς ψηφοφόρους κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι πολίτες εστιάζουν πλέον σε προγράμματα με όραμα και ρεαλισμό, αφήνοντας πίσω την τιμωρητική λογική.

Παρά τις πιέσεις από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις βασικές δυνάμεις της, αν και απέχει από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



