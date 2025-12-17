Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Τα ποσοστά των κομμάτων. Τι δείχνει η δημοσκόπηση για τα ενδεχόμενα νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
17 Δεκ. 2025 21:20
Pelop News

Η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ αποτυπώνει τις επιπτώσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στη στάση της κοινής γνώμης.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, αλλά καταγράφει απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στασιμότητα, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει άνοδο δύο μονάδων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και πλησιάζοντας το δεύτερο κόμμα.

Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει σύμφωνη με τα αιτήματα των αγροτών, αν και τα ποσοστά στήριξης μειώνονται όταν τίθεται θέμα μπλόκων σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια.

Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Κύριο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών αναδεικνύεται η προοπτική και η ελπίδα για βελτίωση της καθημερινότητας, με το 50% να το επιλέγει. Ακολουθεί η σιγουριά με 22%, ενώ η τιμωρητική ψήφος περιορίζεται στο 11%, σηματοδοτώντας μετάβαση από την εποχή των μνημονίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοχή πιθανών νέων κομμάτων. Το ενδεχόμενο σχήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει θετική ή ενδιαφέρουσα άποψη από 21%, με επιπλέον 12% ουδέτερη στάση, αν και εμφανίζει μικρή κάμψη λόγω παρατεταμένης αναμονής.

Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Το φημολογούμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει θετικές απόψεις σε ποσοστό 14%, με πιθανούς ψηφοφόρους κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι πολίτες εστιάζουν πλέον σε προγράμματα με όραμα και ρεαλισμό, αφήνοντας πίσω την τιμωρητική λογική.

Παρά τις πιέσεις από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις βασικές δυνάμεις της, αν και απέχει από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
21:04 Basketball Champions League: Ο Προμηθέας πάτησε τη Ρίτας και έκλεισε θέση στα play in
21:00 Χριστούγεννα 2025 στην Πάτρα: Οι καλύτερες γιορτινές επιλογές για το ρεβεγιόν της παραμονής
20:49 Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την ενέργεια του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά
20:40 Ο Δήμος Αιγιαλείας για την συνάντηση με τον Κυρανάκη για τον Οδοντωτό
20:33 Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
20:25 21χρονος τραγουδιστής καταθέτει μήνυση κατά γνωστού καλλιτέχνη για ανήθικες πράξεις και προτάσεις
20:17 Επιμελητήριο Αχαΐας: Από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Σύγκλισης
20:10 Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου, η κατάσταση της υγείας του
20:01 ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η 4η δόση επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, τι πρέπει να κάνουν αγρότες και πρατήρια
19:53 Κλειστά τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου: Απεργούν οι ηθοποιοί, αντιδράσεις από τους παραγωγούς
19:44 Μητσοτάκης: Δείτε το ασημένιο γούρι για το 2026 που μοίρασε στους βουλευτές της ΝΔ – ΦΩΤΟ
19:36 ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 αγρότες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ