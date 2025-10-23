Δημοσκόπηση Pulse: Οριακές διακυμάνσεις, στις 15,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Η έρευνα καταλήγει σε οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός Νίκη και κόμμα Κασσελάκη: Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και πιάνει το 10%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει άλλη μία μονάδα και πέφτει στο 9,5% μέσα σε έναν μήνα, με αποτέλεσμα να είναι τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ

23 Οκτ. 2025 21:11
Pelop News

Σύμφωνα την Pulse οριακές ήταν διακυμάνσεις σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά τη δυναμική των κομμάτων στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφηκε και πάλι στο 29%, δηλαδή οριακά πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, όπως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ωστόσο με 13,5% χάνει μισή μονάδα, επιβεβαιώνοντας την τάση που έδειξαν και άλλες δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Η έρευνα καταλήγει σε οκτακομματική Βουλή, αφού μένουν εκτός Νίκη και κόμμα Κασσελάκη: Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και πιάνει το 10%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει άλλη μία μονάδα και πέφτει στο 9,5% μέσα σε έναν μήνα, με αποτέλεσμα να είναι τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ. Μισή μονάδα χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μένει στο 6,5%, μικρή άνοδο έχει η Φωνή Λογικής που μετρήθηκε στο 4%, ενώ το εισιτήριο για τη Βουλή παίρνει και το ΜεΡΑ25 με 3%.

Πού λένε «ναι» οι πολίτες:

Η μέτρηση της Pulse επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς το 84% του συνόλου την θεωρεί ως το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικά θέματα. «Ναι» λέει το 46% στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, με ένα 44% να διαφωνεί. Διακομματική είναι η αποδοχή της προϋπόθεσης – άρση του casus belli – που θέτει η κυβέρνηση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, αλλά οι περισσότεροι ζητούν να συνοδευτεί και από άλλα βήματα.

Το κοινό του Τσίπρα
Σε όσους δηλώνουν «Αριστεροί» και «Κεντροαριστεροί» εντοπίζει η Pulse την «βάση» στήριξης των κινήσεων Τσίπρα, καθώς πέρα από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – όπου το 77% βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό – υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στους ψηφοφόρους της Πλεύσης, του ΚΚΕ και (λιγότερο) του ΠΑΣΟΚ.

Ποιοι κοιτάζουν προς Σαμαρά
Στον χώρο της Δεξιάς και – λιγότερο – της Κεντροδεξιάς εντοπίζονται κυρίως οι ψηφοφόροι που βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ενός «κόμματος Σαμαρά», με τον πυρήνα του να μετράται στο 5% . Σύμφωνα με την Pulse, το μεγαλύτερο κοινό του είναι οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ, δηλαδή εκείνοι που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 2023, αλλά σήμερα δεν απαντούν το ίδιο στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 12% αυτών των ψηφοφόρων αντιμετωπίζουν «θετικά» ένα τέτοιο σενάριο, ενώ υπάρχει και άλλο ένα 10% που το βλέπει «με ενδιαφέρον».

Δείτε την έρευνα:

