Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»

Έντονες αμφιβολίες για τη συμπεριφορά και τη διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ, με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να εκφράζει ανησυχία για την ηλικία και τις επιλογές του.

24 Φεβ. 2026 14:47
Pelop News

Σημαντική φθορά στην εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει νέα δημοσκόπηση των Reuters και Ipsos, σύμφωνα με την οποία έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν ότι ο πρόεδρος «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία».

Συγκεκριμένα, το 61% των ερωτηθέντων υιοθετεί τον χαρακτηρισμό αυτό, με τα ποσοστά να διαφοροποιούνται έντονα ανά πολιτική τοποθέτηση: το 89% των Δημοκρατικών συμμερίζεται την άποψη, όπως και το 64% των ανεξάρτητων, ενώ ακόμη και το 30% των Ρεπουμπλικανών εκφράζει ανάλογη κριτική.

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, κινούμενη μεταξύ 38% και 40%. Στην παρούσα μέτρηση, το 40% δηλώνει ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του ως προέδρου, έναντι 38% τον προηγούμενο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη θητεία του είχε ξεκινήσει με ποσοστό αποδοχής 47%.

Η έρευνα καταγράφει, παράλληλα, ευρύτερη ανησυχία για την ηλικία της πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ. Το 79% συμφωνεί με τη διατύπωση ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον είναι υπερβολικά μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν την πλειοψηφία των πολιτών. Σημειώνεται ότι η μέση ηλικία στη Γερουσία φτάνει τα 64 έτη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58.

Μεταξύ των Δημοκρατικών, το αίτημα για νεότερα πρόσωπα εμφανίζεται ισχυρό, καθώς το 58% θεωρεί ότι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, 75 ετών, είναι πολύ ηλικιωμένος για τη θέση.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 78 ετών, καθιστάμενος ο γηραιότερος πρόεδρος κατά την ορκωμοσία του. Έκτοτε έχει προωθήσει σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων η επιβολή εκτεταμένων δασμών σε εισαγωγές από δεκάδες χώρες, ανοίγοντας έναν εμπορικό κύκλο εντάσεων, καθώς και η εντατικοποίηση επιχειρήσεων κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Η δημοσκόπηση καταγράφει και κάμψη στην αντίληψη περί ικανότητας και πνευματικής οξύτητας του προέδρου. Μόλις το 45% των ερωτηθέντων τον χαρακτηρίζει «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα», έναντι 54% σε αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου 2023. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, το 81% εξακολουθεί να τον θεωρεί ικανό, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 19% στους Δημοκρατικούς και στο 36% στους ανεξάρτητους, εμφανίζοντας αισθητή πτώση σε σχέση με το 2023.

