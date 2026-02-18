Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ καταγράφει ενισχυμένη κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με σημαντικό ποσοστό πολιτών να εκφράζει αρνητική άποψη για την προεδρική του θητεία, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.
Σημάδια εντεινόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει νέα δημοσκόπηση των Economist/YouGov, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.682 ενηλίκων πολιτών και δημοσιοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την έως τώρα προεδρική του απόδοση. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επικριτικούς χαρακτηρισμούς για τον ίδιο.
Ειδικότερα, το 47% των πολιτών δηλώνει ότι θα τον χαρακτήριζε «ρατσιστή», ενώ το 49% τον θεωρεί «διεφθαρμένο». Αντίστοιχα, το 46% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόεδρος εμφανίζει «άσπλαχνη» στάση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να δηλώνει πως δεν έχει σχηματίσει σαφή άποψη.
Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η δημοσκόπηση υποβαθμίστηκε, με εκπρόσωπο της προεδρίας να επισημαίνει ότι η πραγματική αποτίμηση έγινε στις εκλογές του 2024, όταν —όπως υποστήριξε— σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η καθαρή αποδοχή του προέδρου βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά τόσο με την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του όσο και με τα ποσοστά που είχε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν στο ίδιο χρονικό σημείο.
Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 13 και 16 Φεβρουαρίου 2026, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3,1%, ενώ από το συνολικό δείγμα οι 1.512 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News