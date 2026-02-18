Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ καταγράφει ενισχυμένη κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, με σημαντικό ποσοστό πολιτών να εκφράζει αρνητική άποψη για την προεδρική του θητεία, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
18 Φεβ. 2026 13:33
Pelop News

Σημάδια εντεινόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει νέα δημοσκόπηση των Economist/YouGov, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.682 ενηλίκων πολιτών και δημοσιοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την έως τώρα προεδρική του απόδοση. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επικριτικούς χαρακτηρισμούς για τον ίδιο.

Ειδικότερα, το 47% των πολιτών δηλώνει ότι θα τον χαρακτήριζε «ρατσιστή», ενώ το 49% τον θεωρεί «διεφθαρμένο». Αντίστοιχα, το 46% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόεδρος εμφανίζει «άσπλαχνη» στάση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να δηλώνει πως δεν έχει σχηματίσει σαφή άποψη.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η δημοσκόπηση υποβαθμίστηκε, με εκπρόσωπο της προεδρίας να επισημαίνει ότι η πραγματική αποτίμηση έγινε στις εκλογές του 2024, όταν —όπως υποστήριξε— σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η καθαρή αποδοχή του προέδρου βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά τόσο με την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του όσο και με τα ποσοστά που είχε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν στο ίδιο χρονικό σημείο.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 13 και 16 Φεβρουαρίου 2026, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3,1%, ενώ από το συνολικό δείγμα οι 1.512 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ