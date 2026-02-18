Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών

Σημάδια εντεινόμενης δυσαρέσκειας απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει νέα δημοσκόπηση των Economist/YouGov, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.682 ενηλίκων πολιτών και δημοσιοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, την έως τώρα προεδρική του απόδοση. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επικριτικούς χαρακτηρισμούς για τον ίδιο.

Ειδικότερα, το 47% των πολιτών δηλώνει ότι θα τον χαρακτήριζε «ρατσιστή», ενώ το 49% τον θεωρεί «διεφθαρμένο». Αντίστοιχα, το 46% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο πρόεδρος εμφανίζει «άσπλαχνη» στάση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να δηλώνει πως δεν έχει σχηματίσει σαφή άποψη.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η δημοσκόπηση υποβαθμίστηκε, με εκπρόσωπο της προεδρίας να επισημαίνει ότι η πραγματική αποτίμηση έγινε στις εκλογές του 2024, όταν —όπως υποστήριξε— σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η καθαρή αποδοχή του προέδρου βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά τόσο με την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του όσο και με τα ποσοστά που είχε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν στο ίδιο χρονικό σημείο.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 13 και 16 Φεβρουαρίου 2026, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3,1%, ενώ από το συνολικό δείγμα οι 1.512 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

