Δημοτικές εκλογές: Απειλεί τη Νέα Υόρκη ο Τραμπ με περικοπές κονδυλίων

Απροσδόκητη τροπή, έχει λάβει η προεκλογική μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, καθώς η αναμέτρηση μεταξύ του προοδευτικού Δημοκρατικού, Ζοχράν Μαμντάνι, και του ανεξάρτητου υποψηφίου, Άντριου Κουόμο, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και εθνικό ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να στηρίξει ανοιχτά τον Κουόμο, απειλώντας παράλληλα να περικόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι.

Ο Κουόμο, ιστορικό στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του από τον Μαμντάνι στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Οι δημοτικές εκλογές της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη θεωρούνται καθοριστικές για τη διαμόρφωση της εικόνας του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο προσπαθεί να καθορίσει την ταυτότητά του απέναντι στον Τραμπ.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, αυτοπροσδιοριζόμενος ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχοντας εμπνεύσει τους νεότερους και πιο προοδευτικούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, προκαλεί ανησυχία στους πιο μετριοπαθείς Δημοκρατικούς, οι οποίοι φοβούνται ότι μια στροφή υπερβολικά προς τα αριστερά θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.

«Είτε σας αρέσει ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε άλλη επιλογή»

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επιτεθεί επανειλημμένα στην υποψηφιότητα του Μαμντάνι, με τον Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «κομμουνιστή».

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπορεί να τα καταφέρει – ο Μαμντάνι δεν μπορεί!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι η ψήφος υπέρ του Κέρτις Σλίουα, του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου που βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις, θα βοηθούσε μόνο τον Μαμντάνι.

«Αν ο υποψήφιος των κομμουνιστών, Ζοχράν Μαμντάνι, κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα», είπε ο Τραμπ, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει στη Νέα Υόρκη 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6,4% των συνολικών δαπανών της πόλης, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτή του Κράτους της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το Reuters.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές για το κλίμα, τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, τις φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τις πρακτικές ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης.

