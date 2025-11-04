Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων: ιδεολογία vs καιροσκοπισμός

Του Κώστα Σβόλη, επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη».

Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων: ιδεολογία vs καιροσκοπισμός
04 Νοέ. 2025 10:00
Pelop News

Η ιδεοληψία, ο κομματικός φανατισμός αλλά και ο καιροσκοπισμός εκθέτουν πολλάκις τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων, η οποία υποχρεώνεται σε πολιτικές κυβιστήσεις. Αναδείχθηκαν πρόσφατα τόσο σε επίπεδο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής.

Οι κοινωνικοί επαναστάτες της Πάτρας αντιδρούν στην ανακαίνιση των σχολείων με χρήματα που προέρχονται από τις μεγάλες τράπεζες. Με τη διαφορά, όμως, ότι το επαναστατικό τους φρόνημα δεν το πρόβαλλαν πριν την ανακαίνιση, ενώ δεν προβληματίστηκαν να παραβρεθούν στον αγιασμό σε ανακαινισμένο σχολείο και να συμμετέχουν στο παιχνίδι της φωτογραφίας και των εντυπώσεων. Το θυμήθηκαν κατόπιν εορτής.

Το ίδιο αντιδρούν και με το θέμα της αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών με χρήματα, μεταξύ άλλων, και πολυεθνικής εταιρείας.

Να θυμίσουμε στους κοινωνικούς επαναστάτες ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα τα λαμβάνουν γιατί τα θεωρούν «αιματοβαμμένα» χρήματα του λαού. Μην ξεχνάμε και την τέχνη του λαϊκισμού, όπου λέξεις όπως το αίμα και ο λαός εργαλειοποιούνται περίτεχνα.

Τους καλούμε λοιπόν να λαμβάνουν κάθε χορηγία από τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου και της αστικής τάξης για τον ίδιο λόγο. Γιατί είναι χρήματα από τον πλούτο και τα υπερκέρδη, τα οποία επιστρέφονται στους πολίτες.

Βέβαια αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που έχουν, αφενός να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τα χρήματα από το μισητό κεφάλαιο και αφετέρου να το καταγγέλουν.

Θυμίζει κάτι από δεξιό οπορτουνισμό, αλλά στην πόλη της Πάτρας οι ιδεολόγοι του σταλινισμού και της εξουσιαστικής αριστεράς ξέρουν να κρύβονται και να μη γίνονται αντιληπτοί για τις πολιτικές τους ανακολουθίες.

 
