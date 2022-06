Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»: Συνεχίζει τις… πτήσεις του το «Top Gun: Maverick»

Συνεχίζει τις… πτήσεις του στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα», για δεύτερη εβδομάδα, το «Top Gun: Maverick», που από την Πέμπτη 2 Ιουνίου θα έχει και… παρεούλα μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς, το «Everything Everywhere All at Once», που θα «ταξιδέψει» το κοινό σε μια περιπέτεια με εναλλακτικά σύμπαντα και παράλληλα, περνάει μηνύματα για τις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις του σήμερα.

Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουνίου η μουσικοθεατρική ομάδα «The musicArts» του Πρότυπου Ωδείου Αιγίου, υπό την αιγίδα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., με το οικογενειακό μιούζικαλ «Ματίλντα» -που συνδυάζει το σκοτεινό ατμοσφαιρικό ύφος με κωμικά στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας- θα μας οδηγήσει στον κόσμο του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Ε.Κ.Α.ΜΕ.

Την Κυριακή 5 Ιουνίου η σκηνή του «Απόλλωνα» θα «φιλοξενήσει» την μουσική εκδήλωση-συναυλία «Μελωδικό σεργιάνι στη Μικρασία της καρδιάς μας…», υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Αιγιώτη μουσικοσυνθέτη Πάνου Δημητρακόπουλου και ερμηνευτές τους Παντελή Θαλασσινό και Αρετή Κετιμέ, στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων Μικρασιατικής μνήμης που διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη και ο Δήμος Αιγιαλείας.

Top Gun Maverick

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ Κρουζ) βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, δουλεύοντας ως εκπαιδευτής πιλότων κι αποφεύγοντας την προαγωγή σε βαθμό που θα τον «προσγείωνε». Όταν αναλάβει την εκπαίδευση μιας διμοιρίας αποφοίτων για μία εξειδικευμένη αποστολή, όμοια της οποίας κανένας πιλότος δεν έχει συναντήσει, ο Μάβερικ συναντά τον Υποσμηναγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ,«Χωρίς Μέτρο»), γιο του εκλιπόντα φίλου του Μάβερικ, Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο. Απέναντι σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά και φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ έρχεται αντιμέτωπος με τους βαθύτερους φόβους του, που αποκρυσταλλώνονται σε μια αποστολή η οποία απαιτεί την απόλυτη θυσία από όσους συμμετάσχουν σε αυτήν.

Σκηνοθεσία: Νταν Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Τζένιφερ Κόνελι, Βαλ Κίλμερ, Μάιλς Τέρνερ, Τζον Χαμ, Εντ Χάρις.

Διάρκεια: 131 λεπτά.

Κατάλληλη άνω των 12 ετών.

Everything Everywhere All at Once

Η Έβελιν, μία εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα, όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της. Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει για αυτό που την περιμένει.

Σκηνοθεσία: Γιόζεφ Κοζίνσκι.

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Γεό, Στέφανι Χσου, Κε Χε Κουάν, Τζένι Σλέιτ, Τζέιμι Λι Κέρτις.

Διάρκεια: 139 λεπτά.

Κατάλληλη άνω των 15 ετών.

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου

18:45: Top Gun Maverick

21:30: Everything Everywhere All at Once

Από την Παρασκευή 3 έως και το Σάββατο 4 Ιουνίου

21:00: Ματίλντα (Μουσικοθεατρική ομάδα «The musicArts» του Πρότυπου Ωδείου Αιγίου)

Είσοδος: 7 ευρώ

Την Κυριακή 5 Ιουνίου

19.30: Συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό και Αρετή Κετιμέ

Είσοδος ελεύθερη

Από την Δευτέρα 6 έως και την Τετάρτη 8 Ioυνίου

18:45: Everything Everywhere All at Once

21:30: Top Gun Maverick

Γενική είσοδος: 5 ευρώ