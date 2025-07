Ο πρόεδρος της Φινλανδίας είναι «υπεραθλητής» – Συμμετείχε κρυφά σε ερασιτεχνικό τρίαθλο ΒΙΝΤΕΟ

Μια διαφορετική πλευρά του έδειξε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο συμμετείχε κρυφά σε ερασιτεχνικό αγώνα τριάθλου στην πόλη Γιορόινεν, κατακτώντας μάλιστα τη δεύτερη θέση στην κατηγορία ανδρών.

Ο Φινλανδός πρόεδρος διένυσε συνολικά 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδηλασία και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε χρόνο 1 ώρα, 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι το όνομά του εμφανίστηκε στη λίστα συμμετοχών την τελευταία στιγμή, με τα αρχικά «AS». Η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε την τελευταία στιγμή.

🇫🇮 The President of Finland secretly took part in an amateur triathlon — and took second place

Alexander Stubb completed the course — 750 m swim, 20 km bike, and 5 km run — in just over an hour. His final time, 1:04:19, earned him second place in the men’s amateur category! 🥈.… pic.twitter.com/EjCUCwRTQ4

— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2025