Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»

«Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή / πικρά σ’ αποχαιρέτησε, σε περιμένει…». Με αυτούς τους στίχους από το τραγούδι του «Μια θάλασσα μικρή», η Πάτρα αποχαιρετάει τον Διονύση Σαββόπουλο, που άφησε χθες το βράδυ την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 81 ετών. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδωσε μακριά από τα φώτα, όπως συνήθιζε να δίνει και τις μάχες του στη ζωή: με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



