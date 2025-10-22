Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
Εφυγε από τη ζωή στα 81 του ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο σπουδαίος τραγουδοποιός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική ζωή της χώρας. Ποιητής, σατιρικός και αιχμηρός σχολιαστής, τραγουδοποιός και στοχαστής, ο Σαββόπουλος υπήρξε φωνή ελευθερίας, αυτογνωσίας και κοινωνικής παρατήρησης. Τι είχε «εξομολογηθεί» στην «Π» το 2008, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. ΣΕΛ. 11
