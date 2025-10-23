Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας

Ο Διονύσης Σαββόπουλος που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη 21.10.2025 σε ηλικία 81 ετών, θα κηδευτεί το Σάββατο στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας του τραγουδοποιού στα social media.

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας
23 Οκτ. 2025 15:48
Pelop News

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 το μεσημέρι.

Ο γνωστός τραγουδοποιός νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες. Παρά την βελτιωμένη κατάσταση της υγείας του, η καρδιά του τελικά τον πρόδωσε, και έτσι, ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στις 21:10, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο που σήμερα θρηνεί έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, τραγουδοποιούς και στιχουργούς.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ, για να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο μουσικό όσοι το επιθυμούν.

Όπως έγινε γνωστό χθες Τετάρτη 22.10.2025, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
