Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
20 Απρ. 2026 14:53
Pelop News

Οι εορτασμοί του Πάσχα τελείωσαν και όπως κάθε εορταστική περίοδος βρίσκει τα αποθέματα αίματος με σοβαρές ελλείψεις τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε με μοναδικό κόστος λίγο από τον χρόνο μας.

Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Young Minds Patras, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

Το Young Minds Patras είναι η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της φυσικής με έντονη παρουσία σε δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλη της ομάδας παρευρίσκονται σε επιστημονικά συνέδρια αλλά ταυτόχρονα διοργανώνουν και δικές τους δράσεις δίνοντας μια διαφορετική νότα στον χώρο της φυσικής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: flevazois@gmail.com

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

