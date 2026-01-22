ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Χωρίς Καλλιτεχνικό Διευθυντή και όραμα

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας συνεχίζει να κινείται στο άγνωστο, παραμένοντας όχι μόνο ανέστιο, λόγω των έργων στον «Απόλλωνα», αλλά και ακέφαλο μετά την παραίτηση του καλλιτεχνικού του διευθυντή, Γιάννη Καλατζόπουλου, στις 6 Μαρτίου 2025. Η αποχώρηση αυτή, αν και επισήμως είχε αιτιολογηθεί για λόγους υγείας, αποκάλυψε βαθύτερα προβλήματα: οικονομική στενότητα, διοικητικά αδιέξοδα και διαφωνίες με τη δημοτική αρχή που αφορούν στρατηγική, Δραματική Σχολή και παραγωγές όπως το «Αρμα Θέσπιδος».

Η συνάντηση του Καλατζόπουλου με τον δήμαρχο Πατρέων τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προϊδεάσει για την επικείμενη αποχώρηση, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή να εκφράζει ανοιχτά τους προβληματισμούς του. Η επίσημη παραίτηση επισημοποίησε ένα κλίμα αβεβαιότητας που τώρα απλώνεται σε όλο το θέατρο.

Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, Λυδία Καραθανάσοπούλου, μιλώντας στην «Π», επισημαίνει ότι οι διαδικασίες αντικατάστασης είναι χρονοβόρες και απαιτούν την έγκριση του υπουργείου, αφήνοντας όμως την αίσθηση ότι η καλλιτεχνική πορεία του θεάτρου μένει σε αναμονή.

Η έλλειψη κατεύθυνσης δημιουργεί πλέον ένα καλλιτεχνικό τέλμα. Οπως σημειώνει η Μαριάννα Σταματιάδου, αρχαιότερο μέλος του ΔΣ, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αβελτηρία και έλλειψη στρατηγικής, ενώ το θέατρο κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το πλούσιο δυναμικό του και να διατηρήσει τη θέση του στον πολιτιστικό χάρτη της Πάτρας.

Οπως υπογραμμίζει η κ. Σταματιάδου «η δημοτική αρχή δεν κινεί εσκεμμένα τις διαδικασίες για νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, γιατί θέλει να ελέγχει πολιτικά το ΔΗΠΕΘΕ, μέσω του ΔΣ, όπως θέλει να ελέγχει όλες τις δομές στην πόλη».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αδράνεια και η καθυστέρηση στην επιλογή νέου καλλιτεχνικού διευθυντή αφήνουν το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας χωρίς πυξίδα. Οι παραγωγές τίθενται υπό αμφισβήτηση, καλοκαιρινή παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει, η Δραματική Σχολή παραμένει σε αχαρτογράφητα νερά. Χωρίς άμεση στελέχωση και σαφή κατεύθυνση, το θέατρο κινδυνεύει να βυθιστεί σε παρατεταμένη ακινησία, απαξιώνοντας τον ρόλο του και την ιστορία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



