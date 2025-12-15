Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο επίκεντρο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και το ενδεχόμενο συμβολαίου θανάτου

Ένας σύνθετος γρίφος με πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα και σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένο σχέδιο βρίσκεται πίσω από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη της επιχείρησης.

Από νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας βρίσκεται ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τομαρά, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του θείου του. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί και ένας 32χρονος επιχειρηματίας, φίλος του ανιψιού, που έχει επίσης συλληφθεί με την ίδια κατηγορία.

Έχουν περάσει 71 ημέρες από τη στυγερή δολοφονία των δύο ανδρών, οι οποίοι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου πυροβολήθηκαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 22χρονος δράστης πυροβόλησε συνολικά έξι φορές, με τις πέντε σφαίρες να πλήττουν τα σώματα των θυμάτων. Αν και αρχικά παρουσιαζόταν ως συνεργός, πλέον η ανακρίτρια τον αντιμετωπίζει ως τον φυσικό εκτελεστή.

Κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, παρών στον χώρο ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι διέφυγε για να σωθεί από τη μανία του δράστη, ωστόσο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τον τοποθετούν πλέον στη θέση του κατηγορούμενου για ηθική αυτουργία.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να έχει ρόλο συνεργού και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται με στόχο να συνδεθούν όλα τα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός του εγκλήματος, που επί δυόμισι μήνες συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως πιθανό συμβόλαιο θανάτου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το έγκλημα οργανώθηκε περίπου δύο μήνες πριν την εκτέλεσή του, σχεδιάστηκε με λεπτομέρεια και φέρεται να υπήρξε χρηματοδότηση των φυσικών αυτουργών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον λεγόμενο «γρίφο των 11 δευτερολέπτων», δηλαδή στον ακριβή χρόνο που ο ανιψιός βρισκόταν μέσα στη ρεσεψιόν και στις κινήσεις του εκτελεστή κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ανιψιός και ο 22χρονος δράστης όχι μόνο γνωρίζονταν, αλλά φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση.

Παρά τις αρνήσεις των κατηγορουμένων, οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί, και ειδικότερα ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της σημερινής ανάκρισης, περιγράφοντας με ακρίβεια τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να ρίξει περαιτέρω φως σε μια υπόθεση με πολλές σκοτεινές πτυχές, που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



